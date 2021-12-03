Настоящая черная пятница для Синепалого 3.12.2021, 20:44

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Режимчик впал в ступор.

- Самая настоящая черная пятница. Очередной пакет санкций вновь взбудоражил хунту настолько, что пришлось проводить экстренное собрание хунтенышей, - пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Все готовились к 8 декабря, когда должны были вступить в действие санкции США, принятые ранее, а тут удар прилетел раньше и гораздо более серьезный, что еще раз говорит о полной капитуляции в миграционной войне.

Лучше всех обозначил возможности хунты псевдоэксперт Дзермант, заявивший, что теперь он на Запад – ни ногой. Достойный ответ.

Размах репрессий, самолет, мигранты – именно эти ходы ухудшали позицию хунты каждый раз. Теперь на очереди «ответ» на санкции.

Очевидно, что исполнители на совещании были в полной растерянности. Никто не понимает, как выкручиваться дальше. Размах 5-го пакета был неожиданностью, а все экономические напутствия Синепала – из разряда фантазий. Начиная с инфляции 6 процентов и заканчивая пожеланием остаться на уровне этого года (напомним, чрезвычайно успешного года с точки зрения конъюнктуры цен на экспортируемые товары).

Про ступор, который одолел хунтенышей расскажем на примере «Беларуськалия». Головатый и К не ожидали, что под синхронные санкции США, Великобритании и Евросоюза попадает «Беларусская калийная компания» (транзит калия в западном направлении) и «Агророзквит» (украинское направление). Такой одномоментный удар был всерьез расстроил планы по обходу санкций. Именно резкость и жесткость санкций приводит систему в состояние грогги. «Беларуськалий» и «БКК» сегодня были похожи на кладбище. Ближайшую неделю Кудравец может ходить на работу в черном.

Все усилия и лобби были направлены на то, чтобы по крайней мере Великобритания, через которую идут поставки в Индию, Австралию и Новую Зеландию, не действовала так быстро. Именно через эту страну работали схематозы (не только калийные, но и нефтяные и многие другие).

Второй канал – Украина. Однако санкции на «Агророзквит» подводят под монастырь и этот схематоз. Плюс держим в уме признание Крыма и новых сведений о готовящемся под новый год визит Синепала туда. Украина, которая хотела действия, вот-вот их дождется и вынуждена будет отвечать. Даже несмотря на большое желание заработать.

Синепал своими действиями обучает Европу действовать в условиях гибридной агрессии резко и быстро. А желающих вести хоть какой-то диалог с террористом все меньше. Вот и канцлер Австрии Шаллленбрег, который был главным заводилой Венской конференции, подал в отставку. Преемником скорее всего станет министр МВД Нехаммер, который выступает за жесткую позицию по синепалу.

Декабрь только стартовал, а уже становится горячо.

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