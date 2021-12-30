США, Германия, Британия и Франция обсудили сдерживание России 30.12.2021, 9:56

1,298

Консультации прошли на уровне глав МИД.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Германии Анналена Бербок, Франции Жан-Ив Ле Дриан и Великобритании Элизабет Трасс обсудили вопрос «сдерживания агрессии» России в отношении Украины. Об этом говорится в твиттере Блинкена.

По его словам, разговор глав МИД был посвящен «работе по сдерживаю российской агрессии против Украины» и обеспокоенности из-за ядерной программы Ирана. «Мы едины в нашей приверженности применить серьезные последствия и жесткие издержки в случае дальнейшей агрессии [России]», — добавил Блинкен.

В свою очередь МИД Германии сообщил в твиттере, что стороны обсудили ситуацию на украинской границе и предстоящие форматы диалога с Москвой.

17 декабря МИД России представил проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Они предусматривают отказ Североатлантического альянса от расширения на восток, размещения дополнительных войск в Европе и присоединения Украины к НАТО.

Власти США заявили, что не намерены вступать в переговоры с Россией по гарантиям безопасности без участия европейских партнеров. В свою очередь в ЕС назвали неприемлемым требование России об отказе НАТО от расширения на восток.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 23 декабря потребовал от стран Запада «немедленно» предоставить гарантии безопасности.

Ожидается, что 10 января пройдут переговоры России и США по контролю над ядерными вооружениями и ситуации вокруг Украины.

С конца октября зарубежные СМИ и военные аналитики из Conflict Intelligence Team сообщают о наращивании российских войск возле границ с Украиной. Американская и украинская разведка считают, что Россия может напасть на Украину в начале 2022 года. В связи с этим власти США и Евросоюз пригрозили России жесткими санкциями в случае военных действий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».