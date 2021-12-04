Усиление санкций стало «звоночком» для ближайшего окружения Лукашенко 12 4.12.2021, 8:30

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Крах системы приближается.

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал сайту Charter97.org, в чем особенности нового пакета санкций, принятого западными странами против режима Лукашенко.

— ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима Лукашенко. Также 8 декабря вступят экономические санкции США, принятые в августе. Что уже можно сказать сегодня о новом санкционном списке?

— На мой взгляд, это довольно сильное решение со стороны европейских стран, учитывая, что они принимают консолидированное решение. Конечно это демонстрация усилий по давлению на Лукашенко, демонстрация солидарности. Сложно оценить сейчас насколько эти меры будут иметь экономический эффект. На мой взгляд, включение в санкционный пакет «Беларуськалия» это политически верный шаг. Потому что если действительно будет перекрыта возможность для этого предприятия перевозить свою продукцию на экспорт, то Беларусь лишится примерно 6 процентов поступлений. Важная дата для понимания этих процессов - 8 декабря. Тогда станет понятно, будет ли Литва перекрывать свои порты для транзита калийных удобрений. То же самое касается и других предприятий – «Гродно Азот» и подобных. Что касается «Белавиа» – я думаю, что для нее закроют Турцию и Египет.

Что касается чиновников, силовиков, журналистов и других лиц, то там требуется усилить имиджевое давление. Мне кажется, что усиление санкций является звоночком для ближайшего окружения Лукашенко, что с ним у Беларуси нет никакого будущего. Поэтому надо покидать корабль, пока он еще не утонул со всеми пассажирами. Я знаю, что белорусская номенклатура боится краха, они боятся, что придется отвечать за те преступления, которые они совершили. Конечно, европейцам стоит усиливать характер давления. После пятого пакета санкций будет шестой. Поэтому я думаю, что эпоха Лукашенко уже заканчивается.

— Какие позиции в списке ограничений особенно сильно ударят по режиму?

— «Беларуськалий», «Гродно Азот» и нефтепереработка.

— Много говорилось о том, что предыдущие санкционные пакеты оставляли место для маневра и обхода ограничений. Были вопросы по калию, нефтепродуктам. Удалось ли прикрыть все лазейки?

—Возможно, да. Пока сложно оценивать, потому что каждый раз в европейских странах находятся лоббисты Лукашенко, которые так или иначе могут и способны оставлять какие-то лазейки. Есть достаточно противоречивая информация по Литве, особенно по экспорту через ее порты. С одной стороны им хочется и деньги сохранить, с другой – и Лукашенко наказать.

Я считаю, что если бы удалось Литве и Польше закрыть границу для Лукашенко, то не нужны были бы никакие санкционные пакеты. Достаточно просто остановить весь поток грузов. Мы понимаем, что санкции, к сожалению, не носят односторонний характер. Но для того, чтобы принудить Лукашенко к переговорам, переменам, нужно принимать более радикальные меры.

— Можете ли вы оценить примерные потери режима в процентах ВВП?

— К сожалению, не могу, потому что сложно пока понять, как это будет работать. За последнее время белорусские предприятия наращивали экспорт в Евросоюз по нефтепродуктам и другим позициям, а предыдущие санкции в основном носили имиджевый характер. Поэтому очень важно не оставлять никаких лазеек.

Еще раз подчеркну, что, к сожалению, в Европе есть большое количество лоббистов Лукашенко, возможно, каких-то других лиц, которые так или иначе связаны с ним. Конечно, они будут отстаивать свою позицию. Есть вообще люди, которые готовы отбеливать Лукашенко. Поэтому важно также обнародовать эти имена, чтобы все видели, кто является адвокатом диктатора и его террористического режима. Я считаю, что Лукашенко давно пора признать террористом. Хватит с ним возиться – сколько можно?

— Сразу же после объявления нового санкционного пакета был анонсирован новый, шестой. Что это говорит о стратегии Запада и что это сулит режиму Лукашенко?

— Это значит, что стратегия не меняется и будет продолжена кампания по его изоляции. Это ничего хорошего режиму не сулит. Лукашенко ничего не понимает и уже давно живет в каком-то своем мире. Он думает, что против него все строят козни. Поэтому диктатор будет дальше залезать в кошельки белорусов, выгонять из страны тех, кто выступает против него и делать другие гадости. Но это все закончится крахом Лукашенко и его семьи. Я абсолютно убежден, что никто из семьи Лукашенко, ни его дети, ни его внуки в Беларуси жить не смогут. Они будут вынуждены уехать из страны, когда их папа либо попадет в тюрьму, либо лишится своего поста, либо поспешно скончается. Этих людей будет ненавидеть вся страна.

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