Ученые выяснили, как сделать из Марса обитаемую планету 1 5.12.2021, 12:49

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Важная роль в этом процессе отводится спутнику Фобос.

Команда специалистов из разных стран представила невероятный план того, как можно создать на Марсе искусственное магнитное поле. С его помощью получится добиться необходимых условий для существования на планете людей. Подобные действия станут самым важным шагом на пути к «терраформированию» Марса.

В основе процесса лежит создание определенных условий, которые нужны для успешного развития жизни. Человечество сможет поселиться после этого на Красной планете. Результаты проведенного исследования были опубликованы на сайте arXiv.

Марс, конечно, не самый лучший вариант для реализации подобного плана, ведь условия на нем слишком сильно отличаются от тех, которые нужны для жизни человека. Основной проблемой выступает то, что планета не имеет достаточно сильного магнитного поля, чтобы защитить живых существ от радиации и солнечного ветра.

Магнитосфера отклоняет большую часть заряженных частиц, которые выделяет Солнце и не позволяет им проникнуть на поверхность. В этом плане Красная планета не может похвалиться такими же показателями. Специалисты считают, что когда-то атмосфера была достаточно плотной, но с годами она стала становиться тоньше.

Эксперты уверены, что вокруг Марса вполне можно сделать магнитосферу искусственного происхождения. Для этого потребуется весьма сильный поток заряженных частиц, получить который поможет спутник планеты Фобос. Полный оборот вокруг планеты он выполняет за восемь часов.

Астрофизики считают, что можно ионизировать присутствующее на поверхности Фобоса вещество и потом с помощью электромагнитного излучения ускорить поток заряженных частиц. Это поможет получить «кольцо плазмы» вдоль всей орбиты Марса и таким образом сформировать максимально сильную магнитосферу.

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