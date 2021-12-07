Авиаэксперт: Новые санкции станут шоком для «Белавиа» 6 7.12.2021, 8:49

7,168

Ограничения очень сильно ударят по компании.

Западные санкции, что бы ни утверждали белорусские власти, действуют, и это хорошо видно на примере «Белавиа».

Совсем недавно Государственная авиакомпания лишилась половины летного парка, который был в лизинге, а теперь Международная ассоциация воздушного транспорта отключила ее от международной системы биллинга и взаиморасчетов. О том, к каким последствиям это приведет, в программе «Студия Белсат» рассказал эксперт по вопросам транспорта и инфраструктуры Кирилл Новиков.

По мнению эксперта, в нынешней ситуации виноваты самые белорусские власти, а последствия очередных санкций существенно усложнят работу авиакомпании.

«Эти две системы фактически 50 лет действуют в мире. Это упрощает взаиморасчеты, как и в других видах транспорта, где есть аналогичные системы. Здесь все действует очень просто: отправители грузов или агенты по продаже билетов пассажирам напрямую не платят компаниям, они платят через эти биллинговые системы. С развитием интернета эти системы стали основными, и большинство авиакомпаний мира пользуются ими. Нынешняя белорусская власть сделала все для того, чтобы попасть под эти санкции. Отключение было прогнозируемым. По моему мнению, это очень сильно ударит по авиакомпании, так как взаимные расчеты уже настроены так, чтобы исключить лишнюю бюрократию. Белавиа теперь придется вручную обрабатывать взаимные расчеты, что очень усложнит ведение документации в компании».

Кирилл Новиков полагает, что практически Беларусь может обойти последствия санкций, однако это будет дорогого стоить.

«Глобальный мир диктует тренды, рынок сам создает удобные системы, к которым рано или поздно все приходят. Конечно, могут создать и потратить на это много времени и денег, но взаимные расчеты действуют каждый час и секунду, и потери от отключения от этой системы приблизительно равны тому, что Беларусь, сегодня, для примера, отключат от системы расчетов VIZA, MasterCard. Это приблизительно такой же масштаб.

Безусловно, авиакомпания в таком случае вернется к двухкомпонентным проверкам: отправка запроса на расчет и получение отчета будет проходить под контролем именно самой авиакомпании. И ошибки, которые будут делаться, а они безусловно возникнут, в итоге отразятся в уменьшении доходов компании, которые и без этого уже катастрофически пошли вниз после запрета полетов в Евросоюз».

По мнению эксперта, Беларусь изначально начала неправильно развивать гражданскую авиацию, в чем главная вина также лежит на нынешней власти. Однако Кирилл Новиков подчеркивает, что в самой белорусской авиации работают профессионалы высочайшего уровня. Которые тоже каким – то образом стали жертвами режима.

«В гражданской авиации Беларуси работают высокие профессионалы, но они работают в этой среде, в которой тон задает политика, причем политика той власти, которая сейчас нелегитимна. Честно говоря, оставлять моноперевозчиков в стране при открытом рынке на границе с ЕС было ошибочным решением. И сегодня режим Лукашенко просто получает от этого результат».

Кирилл Новиков добавляет, что, к сожалению, страдать в такой ситуации в первую очередь будут обычные белорусы, которые не смогут нормально летать в другие страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».