Экономист: В Беларусь могут вернуться спецмагазины, как в СССР 8 7.12.2021, 10:19

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иллюстрационное фото

Новые санкции создают для экономики большие трудности.

Одним из ключевых элементов пятого пакета санкций, введенного на днях США, стали секторальные санкции против белорусского государственного долга.

Сайт Charter97.org спросил экономиста Льва Марголина, чего стоит ожидать от новых санкций белорусским гражданам и банкам.

— Это значит, что ни банки, ни юридические лица не могут заимствовать в долларах. Неважно при этом, где и у кого, потому что все операции с долларами проходят через банки Соединенных Штатов. Поэтому это де-факто коснется и предприятий белорусских, у которых есть связи по импорту или по экспорту, это коснется и белорусских банков. Это касается любых вложений более чем на три месяца. Никаких инвестиций, никаких кредитов в американских долларах уже ни предприятия, ни банки не получат.

— Ряд банков уже заявил, что прекращает платежи в долларах и евро в белорусские банки. Чем это грозит для финансовой системы Беларуси?

— Это предвещает большие сложности. Не нужно думать, что платежи в долларах идут только на американские предприятия. Большинство контрагентов белорусских предприятий, которые находятся за пределами Европы, это и российские фирмы, и африканский континент, и Азия, Ближний и Дальний Восток, – в основном там везде идут расчеты в долларах. Доллар, как ни крути – мировая валюта. А все расчеты в долларах, даже если это платит один белорусский банк другому белорусскому банку или российскому, все равно проходят через американские банки. Скажем, имеет Беларусбанк корреспондентский счет в каком-нибудь нью-йоркском банке, и имеет, допустим, российский Альфабанк. Когда эти два банка между собой рассчитываются в долларах, то это просто означает, что с одного счета в нью-йоркском банке средства списываются и на другой счет в этом банке зачисляются. Как только американский банк увидит какое-то название белорусского банка, он даст от ворот поворот. Как правило, это оказывается более существенным, потому что даже если эта операция не противоречит санкциям, это будет сильно затягивать платежи, потому что клерки в этом банке десять раз перепроверят, не нарушают ли они эти запреты. Соответственно, платежи могут растягиваться и на день, на два, три и на пару недель.

— Что насчет расчетов в долларах для белорусских предприятий? Есть ли угроза того, что они будут прекращены?

— Они будут пытаться каким-то образом трансформировать эти платежи. Если нет запретов в евро – значит в евро. Если запретят евро, остаются резервные валюты – это швейцарский франк, британский фунт. Но если совсем все плохо будет – надо будет договариваться с Россией, с чем она была категорически не согласна ранее, что оплату за газ и нефть мы будем проводить в российских рублях. Раньше это делалось в долларах. Это большие проблемы, которые не смертельны для экономики, но создают большие трудности.

— Может ли возникнуть дефицит валюты в Беларуси?

— Нет, дефицит валюты не возникнет, потому что если брать во внимание наличную валюту, то она как переходила из рук в руки, так и будет переходить. У нас же так – кто-то сдает валюту, кто-то ее покупает. И любые проблемы с наличной валютой начнутся, как только государство или Нацбанк введут какие-то ограничения на обмен валют. Мы помним, как можно было покупать валюту только по паспорту, могут ввести какие-то ограничения по количеству. Но если этого не будет, если само государство не будет стрелять себе в ногу, то проблем с наличной валютой не будет. Другое дело, что расчеты в этой валюте могут затрудниться.

— Какие варианты «пополнения» валютных закачек могут предпринять власти?

— Власти могут предпринять все, что угодно. Например, в тридцатые годы в СССР были такие магазины – Торгсины. Там были все товары, но продавались они исключительно за иностранную валюту или изделия из драгоценных металлов. Понадобится государству – может ввести и такое, что какие-то товары будут продаваться только за валюту. Мировая история знает много всяких вариантов, как государство может выкачивать деньги из своих граждан. Хотя, это скорей проблема не государства, а предприятий.

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