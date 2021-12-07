Польские пограничники отбили 116 попыток прорвать границу со стороны Беларуси 7.12.2021, 10:51

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На одном участке мигранты и белорусские спецслужбы дважды пошли на штурм.

За сутки было зарегистрировано 116 попыток незаконного пересечения польской границы мигрантами со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Польские должностные лица вынесли 25 постановлений о выдворении с территории страны.

На участке, охраняемом заставой Погранслужбы Польши в Черемше, группы мигрантов по 30 человек дважды пытались прорвать границу при поддержке белорусских спецслужб.

Wczoraj tj.06.12 na gr.🇵🇱🇧🇾odnotowano 116 prób jej nielegalnego przekroczenia #FunkcjonariuszeSG wydali 25 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze 30-osobowe grupy dwukrotnie forsowały granicę przy wsparciu białoruskich służb. pic.twitter.com/YRY88Ckn2a — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 7, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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