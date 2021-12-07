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Польские пограничники отбили 116 попыток прорвать границу со стороны Беларуси

  • 7.12.2021, 10:51
  • 3,618
Польские пограничники отбили 116 попыток прорвать границу со стороны Беларуси

На одном участке мигранты и белорусские спецслужбы дважды пошли на штурм.

За сутки было зарегистрировано 116 попыток незаконного пересечения польской границы мигрантами со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Польские должностные лица вынесли 25 постановлений о выдворении с территории страны.

На участке, охраняемом заставой Погранслужбы Польши в Черемше, группы мигрантов по 30 человек дважды пытались прорвать границу при поддержке белорусских спецслужб.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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