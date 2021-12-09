Все белорусские банки готовят к отключению от SWIFT 7 9.12.2021, 13:04

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Режим засуетился.

Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT (Системе передачи финансовых сообщений ЦБ России), сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день все белорусские банки подключены к Системе передачи финансовых сообщений», — заявил начальник управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков.

Интеграция систем передачи финансовых сообщений и расчетов входит в одну из 28 союзных программ, которые утвердили в ноябре 2021-го.

Напомним, что США готовят новый пакет санкций против России на случай вооруженного вторжения в Украину. Документ включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

О необходимости отключить белорусскую банковскую систему от SWIFT в ответ на репрессии режима против граждан страны не раз заявляли лидеры белорусской оппозиции.

Если в планируемом шестом пакете санкций, который обещает быть самым масштабным за все это время, будет пункт про исключение Беларуси из SWIFT, то никакие попытки компенсировать это с помощью российского аналога не помогут избежать огромных убытков. Беларусь прочно войдет в список стран третьего мира, куда ни один зарубежный инвестор не рискнет вложить свои деньги.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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