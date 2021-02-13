закрыть
13 февраля 2021, суббота, 13:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«До понедельника люди не смогут уехать из деревень»

8
  • 13.02.2021, 12:40
  • 4,328
«До понедельника люди не смогут уехать из деревень»
Иллюстрационное фото

Транспортные чиновники потеряли контроль над ситуацией в Слуцком районе.

Читатели «Кур’ера» опасаются, что на выходных не смогут доехать до деревень или из них в Слуцк. Однако никакой информации на момент публикации о возможных изменениях в расписании пригородных маршрутов или предупреждений об опасности в связи с непогодой нет.

В 15 часов в пятницу, 12 февраля, в «Кур'ер» позвонила случчанка Ирина. Она сообщила, что сегодня утром автобус не доехал до конечной остановки, а только до деревни Мелешки и, забрав людей с остановки, развернулся обратно. Следом поехал грейдер, чтобы расчистить дорогу, но застрял в поле. Женщина также рассказала, что слышала о подобных проблемах и по другим направлениям. Она связала это с погодными условиями и попросила узнать, как ей и ее родным планировать свои поездки, в том числе и на выходных, так как, по прогнозу синоптиков, метель усилится, а на завтра, 13 февраля, вообще обещают оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снега.

В 15.15 корреспондент «Кур'ера» по обращению читательницы позвонил Виктории Татур, начальнику отдела организации перевозок автопарка № 2.

— Виктория Викторовна, здравствуйте. Это Ольга из газеты «Інфа-Кур'ер». Есть у вас пара минут?

— Говорите.

— К нам читатели обратились… Говорят, что пригородные автобусы не до всех конечных пунктов в деревнях доезжают из-за снега. Вы, может, знаете что-то или лучше на автовокзал позвонить?

— Я знаю, но комментировать, к сожалению, не имею права. Для вас.

— Почему не имеете права?

— Ну, комментировать прессе ничего не могу.

— А кто может?

— Даже не знаю, что вам сказать, звоните нашему руководителю.

— Хорошо.

— А какой там конкретно маршрут или автобус, скажите?

— Мне не сказали. Может быть, это не одна деревня.

— За какой период, в какой день?

— Сегодня.

— Сегодня… Насколько я знаю, утром выполнены все рейсы. Может, я еще, конечно, на вокзале уточню по паре маршрутов, которые я знаю, что есть больные вопросы. Но ничего вам пока не скажу. Я не могу ничего вам ответить… Звоните руководству, чтобы он разрешил комментировать.

После этого разговора в 15.22 мы позвонили Николаю Валетко, директору автопарка № 2. Отметим, что мобильный номер его телефона указан на сайте автопарка, то есть находится в открытом доступе.

— Николай Николаевич, здравствуйте. Я — Настя Улащик из газеты «Інфа-Кур’ер».

— А я вас не вижу, Настя, — бросил трубку директор автопарка.

в 15.23 мы перезвонили еще раз, но, не успев сказать и пару слов, Николай Николаевич ответил:

— По этому номеру я общаюсь только с теми людьми, которых знаю, а Настю из «Кур'ера» я не вижу и не знаю. Приезжайте ко мне в понедельник и поговорим.

— До понедельника люди не смогут уехать из деревень…

Николай Валетко сбросил звонок.

Отметим, что по состоянию на 15.40 на сайте автопарка нет никаких объявлений и предупреждений о смещении пригородных маршрутов из-за погодных условий. Но еще утром наши читатели сообщали: «Вы еще не видели, как в деревне Брановичи красиво неделю никто снег не чистил. Скорая помощь проехать не может, автолавка тоже не поехала. Всем на нас плевать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок