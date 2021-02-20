Америка депортировала 95-летнего охранника нацистского лагеря 6 20.02.2021, 19:59

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Музей на месте концентрационного лагеря в Нойенгамме

Фото: dpa

Его доставили в Франкфурт-на-Майне.

США выдали ФРГ гражданина Германии и жителя американского штата Теннесси Фридриха Карла Б. (Friedrich Karl B.), в 1945 году служившего охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме близ Меппена (земля Нижняя Саксония). Как сообщило в субботу, 20 февраля, агентство dpa, 95-летний мужчина был доставлен в международный аэропорт Франкфурта-на-Майне самолетом санитарной авиации, пишет dw.com.

Федеральная полиция передала его Земельному ведомству по уголовным делам (LKA) Гессена. По данным представителя LKA, генеральная прокуратура Целле (Нижняя Саксония) уже направила запрос на допрос экс-охранника по обвинению в соучастии в убийстве.

Суд в США постановил выдворить мужчину из страны

Как сообщили в марте 2020 года в пресс-службе министерства юстиции США, постановление о выдворении Фридриха Карла Б. из страны вынесла судья по иммиграционным вопросам Ребекка Л. Холт в Мемфисе (штат Теннесси).

Суд в Соединенных Штатах постановил, что мужчина "добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где имело место преследование" заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и другие "политические противники" нацистов. Судья Холт пришла к выводу, что заключенные содержались в ужасающих условиях и, как и в других лагерях, занимались принудительным трудом на открытом воздухе, были вынуждены работать "до состояния истощения и смерти".

Прожил в США свыше 60 лет

Судебные органы пришли к выводу, что он также охранял заключенных во время "принудительной эвакуации" в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников. Фридрих Карл Б. проживал в США с 1959 года.

С середины октября 2019 года в Гамбурге шел судебный процесс по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф, 93-летнего Бруно Д. (Bruno D.) Его привозили на заседания суда в инвалидной коляске. В Штутгоф он попал летом 1944 года в 17-летнем возрасте. Именно поэтому его делом занималась судебная коллегия по уголовным делам несовершеннолетних.

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