Отправление космического корабля «Кэтрин Джонсон» с суперкомпьютером: видео запуска из США 4 20.02.2021, 21:33

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Опыт будет использован для создания мощных автономных систем для полетов на Луну, Марс и дальше.

20 февраля в 20:36 по Минску c площадки LP 0-A космодрома Уоллопс в прибрежном американском штате Виргиния стартовала ракета Antares с грузом для Международной космической станции, который отвезет туда беспилотный космический корабль Cygnus, пишет korrespondent.net.

Корабль NG-15 S.S. Katherine Johnson назван в честь Кэтрин Джонсон – американского физика/математика; ее расчеты по орбитальной механике за 35-летнюю карьеру в NASA были решающими для успеха первого (и других) пилотируемых полетов астронавтов на орбиту Земли и к Луне.

Корабль разработан и собран Northrop Grumman, у которой (как и у SpaceX) контракт с NASA о снабжении МКС. Его на скорости 7,6 км/с вывели на первоначальную орбиту 357х180 км с наклонением 51,7°, после чего при помощи инерции и 32 двигателей он сманеврирует к МКС. Главная конструкция маршевой ступени – без двигателя – разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше.

Экипажу на станции везут 3810 кг грузов, большинство из них – в герметичном отсеке объемом 27 м3: 1413 кг оборудования и запчастей для станции, 1127 кг материалов для научных исследований, 932 кг продуктов и вещей для экипажа, 24 кг оборудования для выхода в открытый космос, а также всего 1 кг компьютерных комплектующих. Конкретно россиянам везут чего-то почти на 1,5 пуда.

Основная научная полезная нагрузка – защищенный от радиации суперкомпьютер от HРЕ Spaceborne Computer-2, который нужен в первую очередь для оперативной обработки массивов данных на МКС без того, чтобы "спускать" их сначала на Землю. По замыслу разработчиков, в некоторых сферах применения SBC-2 сократит время обработки "с месяцев до минут".

Суперкомпьютер можно будет задействовать под самые различные задачи: от биомедицинских исследований, в том числе расшифровки геномов и анализа атомарно-молекулярных структур, до обработки данных сенсоров на борту, информации со спутников и так далее. Предшественник, SBC, был запущен в 2017-м и работал 207 суток без перезагрузки на скорости 1012 flop/s.

Опыт будет использован для создания мощных автономных систем для полетов на Луну, Марс и дальше.

Также на борту:

— устройство для измерения мышечной силы крошечных червей C. elegans. Это поможет определить причину мышечной атрофии (снижение экспрессии белков?) в микрогравитации и принесет пользу и в борьбе с возрастным одряхлением на Земле;

— эксперимент Dreams от ESA по изучению сна астронавтов по показателям электроэнцефалограммы;

— второй эксперимент проекта LambdaVision по созданию искусственной сетчатки;

— материалы для исследования роста кристаллов белка в реальном времени; проект поможет выявить возможные мишени для лекарств при лечении болезней;

— тесты аппаратуры для этапа Artemis II новой лунной программы.

Еще везут аппаратуру для мембранной дистилляции мочи (длительным миссия нужно будет извлекать 98% воды из этой жидкости, но пока таких технологий нет), дополнительные койко-места в модуле Columbus на случай расширенных экипажей, резервуары с азотом/кислородом и одноразовые воздушные баллоны на случай ЧП, расходники и узлы для космических туалетов.

Среди грузов – промышленная установка Redwire для выращивания монокристаллов до 1 см, узлы электростатической плавильной печи, материалы для изучения роста ячменя, кристаллов германия, а также влияния космоса на трехмерные печатные РЧ-схемы, процесс горения и стресс организмов.

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