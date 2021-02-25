Политолог: Есть несколько причин, по которым Медведев унизил Лукашенко 5 25.02.2021, 8:56

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Дело не просто в игнорировании нелегитимного.

Лукашенко должен был встретиться в Сочи с Дмитрием Медведевым, но встреча не состоялась, пишет в своем телеграм-канале известный белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Секретариат Дмитрия Анатольевича заявил, что у него «плотный график». Переводя с чиновничьего на русский: Медведев предпочел чем-то более полезным заняться, недели тратить его на Лукашенко.

Здесь вообще несколько причин произошедшего:

- Во-первых, сложные отношения между двумя политиками еще со времен президентства Медведева. К примеру, пятисерийный фильм-расследование «Крестный батька»(на НТВ) с критикой Лукашенко и его схем вышел в период каденции именно Медведева.

- Во-вторых, сам Медведев и его команда неоднократно негативно высказывались об Лукашенко (Google в помощь. Там целая подборка за разные годы).

- В-третьих, Лукашенко несколько раз публично размазывал Медведева.

А еще одной версией срыва встречи является стратегия российской стороны разыгрывать - хорошего (Путин) и злого (Медведев) полицейского.

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