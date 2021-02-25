Ученые испытали солнечную панель, которая собирает энергию в космосе 8 25.02.2021, 19:23

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Концепт-арт работы фотоэлектрического радиочастотного антенного модуля

Фото: CNN

Панель позволяет передавать энергию в любую точку на Земле.

Ученые, которые работают на Пентагон, успешно испытали солнечную панель, которая собирает энергию в космосе, а затем может отправить ее в любую точку Земли. Как сообщает «Новое время», панель предназначена для наилучшего использования света, который не проходит через атмосферу.

Благодаря этому свет сохраняет энергию синих волн и остается более мощным, чем солнечный свет, достигающий Земли. Синий свет рассеивается при входе в атмосферу, поэтому небо кажется голубым.

Панель — фотоэлектрический радиочастотный антенный модуль (ФРАМ) — небольшая — размером с коробку из-под пиццы. Пока что это только прототип, который был запущен в мае 2020. Она была прикреплена к орбитальному самолету X-37B, который облетает всю Землю каждые 90 минут.

Согласно экспериментам, панель размерами 30 на 30 сантиметров способна передавать на Землю 10 Вт энергии, этого достаточно, чтобы питать планшет. Но в дальнейшем планируется запуск гораздо большего числа панелей, что позволит увеличить генерируемую энергию.

В случае успеха ученые ожидают «революцию в генерации и перераспределении энергии на планете». Некоторые даже надеются, что таким образом можно будет обеспечить электроэнергией целые города.

Разработчики отмечают, что с помощью таких панелей можно в любой момент направить энергию в любую точку Земли, даже если за секунду до этого ее передавали в другом направлении. Например, такие панели можно использовать во время стихийных бедствий, когда инфраструктура на планете рушится.

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