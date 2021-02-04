The Economist: Успех программы вакцинации в Израиле может быть надеждой на завершение пандемии 3 4.02.2021, 13:54

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Иллюстрационное фото

В стране падает количество случаев болезни и госпитализаций.

Более трети населения Израиля уже прошло вакцинацию против COVID-19. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху активно проводил агитацию во время кампании массовой вакцинации, лично договариваясь о поставках вакцины производителя Pfizer. Он был первым израильтянином, который получил прививку, процесс транслировали в прямом эфире по телевидению. Он пообещал, что «Израиль станет первой страной в мире», которая выйдет из пандемии до конца марта. Не в последнюю очередь израильский лидер рассчитывает и на то, что успех в борьбе с пандемией поможет ему получить поддержку избирателей. Такие заявления премьера были достаточно смелыми, но сейчас есть доказательства того, что вакцинация действительно приносит свои плоды. Со статьей журнала The Economist знакомит «Зеркало недели. Украина».

Анализ биолога из Института науки Вейцмана в Реховоте Арана Сегала и его коллег показал, что случаи заболевания COVID-19 заметно падают среди пожилых людей в Израиле. Эффект особенно заметен на случаях госпитализации: среди людей старше 60 лет тяжелые случаи упали на 26% с пика 19 января. Напротив, среди людей в возрасте от 40 до 59 лет - группы, которая находится еще в очереди на прививку - тяжелые случаи выросли на 13%.

Наиболее вероятной причиной такой динамики является именно программа вакцинации, а не общегосударственный карантин, который был введен почти сразу после начала массовых прививок. Израильская программа прививок предусматривает вакцинацию населения постепенно по возрастным группам. Ожидается, что количество случаев и госпитализаций будет уменьшаться и в дальнейшем среди тех, кто сделает прививку. Несмотря на то, что Израиль уже вакцинировал значительную часть населения, впереди еще остается много работы: 65% людей старше 60 лет получили обе дозы вакцины Pfizer / BioNTech; менее трети 30-летних получили только одну дозу.

Несмотря на обнадеживающее падение количества случаев болезни и госпитализаций вследствие развертывания программы вакцинации, политические факторы тормозили прогресс в других аспектах. Нетаньяху стремился «разрекламировать» дипломатическое соглашение, которое он подписал с Объединенными Арабскими Эмиратами. Десятки тысяч израильтян съехались в Дубай на каникулы, а некоторые вернулись с новыми, более «заразными» вариантами COVID-19. Правительство закрыло свой единственный международный аэропорт 24 января.

Новые варианты коронавируса распространяются быстро, главным образом потому, что их труднее сдерживать, и отчасти потому, что некоторые люди нарушили карантин. Особое беспокойство вызывают «ультраортодоксальные кварталы» (на которые приходится около 12% населения Израиля), где школы и общественные собрания «не подчиняются действию карантина», а уровень инфицирования там вдвое больше, чем на остальной территории страны. Коалиция Нетаньяху полагается на поддержку ультраортодоксальных партий, поэтому он неохотно заставляет их сторонников соблюдать карантин.

Снижение количества случаев коронавируса и госпитализаций дает надежду Нетаньяху и остальному миру. Ведь то, что вакцинация действительно работает, может быть положительным сигналом к завершению пандемии. Тем более, что другие страны также готовятся разворачивать масштабные программы вакцинации населения, а в некоторых странах эти программы уже начали работать, в частности в Великобритании и США. В ближайшие недели можно будет наблюдать за последствиями действия вакцины в более широком масштабе, резюмирует издание.

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