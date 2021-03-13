Зачем Кремль меняет своего посла в Минске? 2 Андрей Федоров, «Белорусские новости»

13.03.2021, 9:38

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Не исключено, что стиль нового представителя РФ будет ближе к стилю Михаила Бабича.

Похоже, главная задача теперь уже фактически бывшего российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева заключалась в том, чтобы успокаивающими разговорами скрывать истинные намерения Москвы. В складывающейся ситуации его преемнику может быть поручено занять более жесткую позицию.

Недавняя встреча Путина и Лукашенко в Сочи вызвала множество комментариев. Однако поскольку официальная информация о ее содержании оказалась весьма скудной, их авторы были вынуждены довольствоваться обрывочными сведениями и могли, по сути, лишь строить догадки об итогах переговоров.

Осведомленные же лица либо отмалчивались, либо отделывались общими рассуждениями.

Поэтому от достаточно большого интервью российского посла в Беларуси Дмитрия Мезенцева компании «РосБизнесКонсалтинг», казалось, можно было ожидать хоть какой-то конкретизации истинного состояния белорусско-российских отношений и их перспектив.

Однако дело свелось к стандартным дипломатическим уходам от обсуждения даже не самых острых тем. За редким исключением ответы звучали в духе «всё замечательно, а если что-то еще не совсем, то скоро будет».

При этом не обошлось без отдельных, мягко говоря, неточностей. Взять, например, утверждение, что «Российская Федерация по отношению к Беларуси никогда не позволяла себе тех шагов, которые можно было бы трактовать как какое-то давление, угрозы, повод для обид… Это по определению невозможно».

Для опровержения достаточно вспомнить, что в декабре 2006 года председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер пригрозил в случае неподписания Беларусью контракта отключить ей газ. А в 2010-м тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев потребовал погасить задолженность перед тем же «Газпромом», пригрозив в противном случае снизить поставки.

Ныне же Минску выкручивают руки рядом способов, в частности посредством налогового маневра в российской нефтяной отрасли.

«Спутник» на неясной орбите

Вызывает вопросы и громкое заявление, что наша страна стала первой, с которой Россия по-братски поделилась не только своей вакциной от коронавируса «Спутник V», но и технологией ее производства. Да, но в Беларуси оно началось в конце февраля, а вот с Бразилией, оказывается, подобная договоренность была достигнута еще 12 августа, а старт выпуску был дан там 15 января.

Да и вообще ситуация со «Спутником» не вполне ясна. В целях усиления своего влияния Кремль изо всех сил старается распространить его производство как можно шире, в том числе на территорию ЕС, однако тамошние компании ведут себя весьма сдержанно.

В частности, за выполнение столь выгодного заказа почему-то не берется даже фирма R-Pharm Germany GmbH — стопроцентная немецкая «дочка» московской компании «Р-Фарм», крупнейшего производителя «Спутника V» в России.

Наконец, в самой России вакцинация разворачивается очень неспешно. Хотя вакцина является бесплатной и широко доступной, первую инъекцию сделали только 3,5% россиян. Западные эксперты называют одной из причин слишком быструю разработку «Спутника», из-за чего россияне относятся к вакцине скептически.

Великодержавные нотки все же прорвались

Интервью Мезенцева явно должно было показать, что нет никаких российских посягательств на суверенитет нашей страны.

В рассуждениях о «союзном государстве» рефреном проходило: на Минск не оказывается никакого давления, в частности не идет речи об исполнении дорожной карты, которая предусматривает политическую интеграцию и создание наднациональных органов.

Однако в паре моментов удержаться в дипломатических рамках Мезенцеву все же не удалось.

Российское видение внешней политики Беларуси было изложено в почти ультимативной форме: «Важно, чтобы многовекторность ни при каких обстоятельствах не была угрозой или помехой нашей интеграционной работе».

Очевидно, что подобные заявления являются вмешательством во внутренние дела Беларуси (в чем кстати, Москва не устает обвинять Запад). На этом фоне совершенно естественным выглядит утверждение, что в России рассматривают «союзное государство» как отечество от Владивостока до Бреста.

Скоро в Минск приедет Лукьянов

Таким образом, вопреки известному высказыванию Талейрана, российский дипломат в этом интервью использовал язык главным образом для сокрытия имперских замыслов Кремля.

Не исключено, впрочем, что такой «вегетарианский» этап уже пройден: буквально на следующий день после публикации этого интервью профильный комитет Госдумы утвердил на пост посла РФ в Беларуси Евгения Лукьянова, до последнего времени занимавшего аналогичную должность в Латвии.

Можно предположить, что со своим опытом защиты там русскоязычного населения он станет более настойчиво реализовывать идею «русского мира». При этом в нынешних обстоятельствах белорусским властям Минску будет значительно сложнее сопротивляться, что косвенно подтверждается проведением в Минске учредительного съезда пророссийской партии «Союз».

Обозреватели также обращают внимание на банковский и экономический бэкграунд нового посла. Этот опыт, как пишет московский «Коммерсантъ», «будет не лишним, учитывая, какое место в отношениях России и Белоруссии занимают финансовые вопросы и тема кредитов».

Не исключено, что стиль нового посла будет ближе к стилю Михаила Бабича, который, занимая эту должность в 2018–2019 годах, доставил немало дискомфорта белорусским властям и заслужил от них прозвище «бухгалтер».

Сейчас для Москвы удобное время, чтобы дожимать Минск по ряду интересующих ее вопросов.

Андрей Федоров, «Белорусские новости»

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