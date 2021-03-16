Эффект домино: рабочие на белорусских предприятиях остаются без зарплат 25 16.03.2021, 9:15

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Иллюстрационное фото

«Сигналы» поступают из разных уголков страны.

Продолжают поступать тревожные сигналы с самых разных предприятий Беларуси, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Стало известно о проблемах на Глубокском молочно-консервном комбинате, на котором не выплачивают людям деньги за молоко и задерживают зарплаты.

Подписчики «Ник и Майк» сообщают, что после визита деда в Сочи резко ухудшилась ситуация на «Нафтане». Месячная переработка и раньше могла быть ниже мощностей, но сейчас масштабы абсолютно другие.

Борисовский консервный завод, принадлежащий государству, подал на банкротство. По состоянию на 2019 год на заводе работало 130 человек. Нам сообщают о том, что работникам не выплачена зарплата за последние несколько месяцев.

В целом бюджет выделяет предприятиям 30-35% от необходимых сумм. А если у предприятия есть задолженность перед ФСЗН – могут не получить ничего. В частности, подобные проблемы есть в некоторых района Брестской области.

При огромной закредитованности директорам ставят задачу возврата кредитов под угрозой уголовной ответственности.

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