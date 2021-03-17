Геннадий Федынич: Наступит момент – и белорусских рабочих будет уже не остановить 8 17.03.2021, 8:22

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Фото: «Радыё Свабода»

Организованный рабочий класс побеждает любую власть.

Ситуация на госпредприятиях в Беларуси резко ухудшилась за последнее время. Борисовский консервный завод не выплачивает зарплату за несколько месяцев, а на птицефабрике «Дружба» руководство сокращает зарплаты на 200-250 рублей. Сайт Charter97.org поговорил об обстановке на предприятиях в Беларуси с лидером независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем.

– Лукашенко начинал свое правление под лозунгом «я запущу заводы». Между тем, эксперты сообщают о катастрофических темпах деиндустриализации Беларуси. Яркий тому пример: ситуация с заводом «Мотовело», который после нескольких провальных попыток реорганизации, в итоге решили распродать на «площадки». Как вы оцениваете состояние, до которого доведена промышленность Беларуси?

– Госсектор мог еще быть в сфере экономики лет 15 назад. Да, некоторые предприятия могут остаться под юрисдикцией государства, но основная часть должна быть приватизирована. Предприятия и сейчас «приватизированы», но основным пакетом владеет государство. Вот такая у нас псевдоприватизация.

Промышленность в Беларуси крайне нуждается в новых технологиях, а некоторые заводы нуждаются и в новых зданиях. Они не должны быть настолько энергоемкими, а продукция, которую выпускают на белорусских предприятиях, должна быть конкурентоспособной как по цене, так и по качеству. Сейчас она «конкурента» по цене не по той причине, что мы снижаем ее себестоимость, а потому, что уровень заработной платы наших рабочих несопоставим с зарплатами наших соседей в Европе.

Я считаю, что при этой власти ничего хорошего в экономике нас не ждет. Это касается и других сфер.

– Отдельно хочется услышать ваше мнение о ситуации на БМЗ. Крупнейшее предприятие Жлобина в течение года должно где-то найти 3,5 миллиарда рублей для погашения долгов и фактически стало банкротом. Как можно было до такого довести?

– БМЗ не один находится в такой ситуации, другие предприятия тоже просят кредиты. Вопрос в том, что правительство не раз списывало эти кредиты на счет государства, но сейчас ситуация иная. Запас прочности у этой системы истекает и, естественно, есть большие сомнения, что БМЗ найдет эти деньги. Требуется произвести огромное количество продукции, продать ее, чтобы получить прибыль и отдать кредит. Сегодня предприятие такое позволить себе не может.

Я скажу так: можно обмануть людей, но экономику не обманешь. Вопросы такого типа очень проблематичны для каждого предприятия государственного сектора экономики, потому что их закредитованность просто колоссальна.

– В последнее время все чаще появляется информация о задержках и резком сокращении зарплат на крупных региональных предприятиях: Глубокском молочно-консервном комбинате, Борисовском консервном заводе, птицефабрике «Дружба» под Барановичами. В каких условиях оказался белорусский рабочий класс из-за упадка промышленного сектора?

– Пока у нас нет информации о регулярных задержках заработной платы на основных промышленных гигантах.

Я думаю, что кризис коснулся в первую очередь перерабатывающей промышленности. Те же птицефабрики производят продукцию и отдают ее, а поставщики не всегда рассчитываются с ними. В таком случае у предприятий появляются денежные задержки по уплате налогов на прибыль, отчислений в ФСЗН, потому что не с чего платить.

Если бы работали частники или корпоративная структура, то была бы предоплата, договоренность, чтобы не пострадала ни одна, ни другая сторона. Белорусские государственные предприятия не правомочны самостоятельно принимать решения, даже куда отдать продукцию. Так рынок в нормальном государстве не работает. Даже на обычном базаре тебе же не дают в долг. Есть товар, есть деньги.

В Беларуси пострадали прежде всегда перерабатывающие предприятия.

– Профсоюз РЭП занял четкую и принципиальную позицию в ситуации с норвежской компанией Yara, готовой разорвать контракт с «Беларуськалием» из-за нарушения прав рабочих на протест и забастовку. Почему важно поддержать солигорчан? Какой должна быть реакция на нарушения прав белорусских рабочих?

– На мой взгляд, мы не столько просим Yara расторгнуть контракт, сколько заостряем внимание грубейшем нарушении прав рабочих «Беларуськалия», особенно тех, кто находится в стачке. Это правовой беспредел. У Yara есть возможности повлиять на эту конкретную ситуацию. Это политика, но Беларусь сегодня оказалась в этой политике из-за действий власти. Это не народ завел страну в эту калитку, поэтому я считаю, что руководству должны быть четко поставлены условия. Не может сегодня Европа, тем более норвежцы, которые продвинуты в вопросах демократии, поддерживать этот режим и неправовое отношение к рабочим.

Независимый профсоюз – это солидарные действия в поддержку рабочего класса, это наша природа, мы по другому не можем. Мы не можем по-другому говорить, а кто говорит иначе – должен освободить свое кресло. Поэтому мы предлагаем выработать общую позицию независимых профсоюзов в отношении всех предприятий, которые работают с иностранным капиталом. Иностранные компании не должны уйти с рынка, а наоборот, они должны пересмотреть свою позицию и поставить четкие условия.

– Многие помнят истории конца 1980-начала 1990-х, когда оршанские рабочие перекрыли железнодорожные пути, а солигорские шахтеры поднялись из шахт и устроили марш на Минск. К чему могут привести издевательства власти над рабочим классом?

– Я иногда шучу, что если мышь повесилась в холодильнике, тогда уже не до политики. Если уменьшается заработная плата и идут ее задержки, то виновато не только руководство предприятий, виновата сама система, и рабочие это понимают.

Я не являюсь сторонником каких-то «крайностей», но, тем более, не воспринимаю методы, которые власть использует против гражданского общества. Ситуация в Беларуси совершенно непредсказуема. Наступит момент – и уже не потребуется руководить рабочими при помощи телеграм-каналов, потому что их уже будет не остановить, так как просто невозможно будет содержать семью. Рабочие тогда массово поднимутся и будут сами бороться за свои права. Это власть должна понимать.

– Свежи в памяти и более актуальные события августа 2020 года, когда рабочие МЗКТ в открытую кричали Лукашенко «Уходи!». Насколько режим боится организованных выступлений рабочих?

– Любая власть, не только наш режим, боится организованных выступлений рабочих, потому что редко бывает, когда у организованных рабочих что-то не получалось. Рабочий класс просто так на улицу не выйдет. Он выйдет защищать законные интересы и права. Им сегодня важны вопросы, которые непосредственно их касаются – зарплаты, коммунальные услуги, повышение тарифов ЖКХ. Именно здесь начинается политика, и здесь и закончится политика для власти, которая задевает рабочих за живое.

На что может рассчитывать власть, которая давит на людей увольнениями? Кто посчитал нервы рабочих, служащих, медиков и учителей, которым ежегодно не продлевают контракты? Сегодня уволили всех с МЗКТ, кто вступил в «Свободный профсоюз металлистов». Разве это нормально, когда на предприятие шлют списки с кем надо расторгнуть контракт? Ребята вы что, концлагерь делаете в Беларуси? У вас уже не получится – неужели вам еще непонятно.

– Среди рабочих разных предприятий все чаще звучит мысль о том, что необходимо возобновить политическую стачку и остановить работу на несколько недель. Насколько опасна для режима такая общенациональная забастовка? Как ее готовить с учетом прошлого опыта и ошибок, чтобы она была действительно эффективной?

– Я инструкцию читать не буду, но хочу сказать, что первый призыв к национальной забастовке не был подготовлен. Отсюда и результат.

Призывать и сделать – разные вещи. Для того, чтобы состоялось выступление рабочих, нужен ряд совокупных факторов. Стачки должны произойти по крайней мере в крупных регионах и обязательно в Минске.

Любой призыв должен быть подготовлен. Это не пойти в бар попить пиво, а серьезная работа. Но народ самоорганизуется – рано или поздно.

Протестное настроение никуда не ушло. Другой вопрос, что с людьми надо работать, надо их слушать, у них тоже есть своя точка зрения. Надо понимать, что требуют люди и чего хотят организаторы. Должно быть взаимопонимание и доверие друг к другу и это обязательно приведет к результату.

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