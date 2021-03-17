В Чехии и Польше установлены новые коронавирусные рекорды
- 17.03.2021, 13:56
- 1,836
Количество пациентов растет, несмотря на принятые меры и начатую вакцинацию.
В Чехии по состоянию на понедельник 9901 человек был госпитализирован с коронавирусной болезнью - до сих пор большое количество пациентов с COVID-19 была 9100.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные издания.
Министерство здравоохранения Чехии опубликовало количество госпитализированных в рамках ретроспективной коррекции.
Количество пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в отделениях интенсивной терапии, в понедельник была также самым большим за всю эпидемию. Их было 2045.
По состоянию на утро среды, статистические данные свидетельствуют о 9006 госпитализированных, 2016 из которых находятся в тяжелом состоянии. Возможно, в ближайшие дни данные будут пересмотрены снова.
Пока количество пациентов растет, несмотря на принятые меры и начатую вакцинацию.
Давление на медицинских работников в Чехии пока огромный, во время осенней волны эпидемии в больнице в худшие дни было максимум 8150 человек. Рост становится еще более выраженным у пациентов в тяжелом состоянии, которые требуют подключения к ИВЛ. В прошлом году тяжелых пациентов было максимум около 1200.
В то же время Польша зарегистрировала 25 052 ежедневных случаи коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября.
Для сравнения, в течение предыдущих суток новых заражений было 14 396.
За минувшие сутки 103 человека умерли от COVID-19, а 350 человек умерли в связи с COVID-19 и другими заболеваниями.
С начала пандемии Польша с 38 миллионами жителей сообщила о 1 956 974 случае заражений и 48 032 смерти.
15 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский предупредил, что если количество заражений и в дальнейшем будет расти, в стране не исключен национальный локдаун.
С понедельника власти Польши ввели локдаун в двух воеводствах, в том числе в Варшаве.