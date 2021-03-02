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Белорусские фанаты уходят в стачку

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  • 2.03.2021, 15:17
  • 1,484
Белорусские фанаты уходят в стачку
иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

В солидарности наша сила!

"Народ – чемпион! Жыве Беларусь!" - заявили фанаты практически всех футбольных клубов и объявили бойкот матчам из-за политической ситуации в стране, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", публикуя список фанатов, которые уходят в стачку:

высшей лиги:

• БАТЭ

• "Слуцка"

• "Немана"

• "Шахтера"

• "Витебска"

• "Торпедо-БелАЗа"

• "Минска"

• "Сморгони"

• "Ислочи"

• брестского "Динамо

первой лиги:

• "Молодечно"

• "Днепра"

• "Гранита"

• минского «Торпедо»

• хоккейного минского "Динамо"

• волейбольного "Западного Буга".

В солидарности наша сила!

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