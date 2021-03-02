Белорусские фанаты уходят в стачку

Белорусские фанаты уходят в стачку6
- 2.03.2021, 15:17
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В солидарности наша сила!
"Народ – чемпион! Жыве Беларусь!" - заявили фанаты практически всех футбольных клубов и объявили бойкот матчам из-за политической ситуации в стране, пишет Telegram-канал "Мая краiна Беларусь", публикуя список фанатов, которые уходят в стачку:
высшей лиги:
• БАТЭ
• "Слуцка"
• "Немана"
• "Шахтера"
• "Витебска"
• "Торпедо-БелАЗа"
• "Минска"
• "Сморгони"
• "Ислочи"
• брестского "Динамо
первой лиги:
• "Молодечно"
• "Днепра"
• "Гранита"
• минского «Торпедо»
• хоккейного минского "Динамо"
• волейбольного "Западного Буга".
В солидарности наша сила!