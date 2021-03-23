Локдауны в Европе обвалили цены на нефть: Brent на минимуме за 1,5 месяца 23.03.2021, 17:17

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Рынок нефти после двухдневной паузы вновь оказался во власти продавцов.

На торгах во вторник котировки «черного золота» обвалились в Лондоне и Нью-Йорке на фоне третьей волны пандемии, которая набирает обороты в Европе, Индии и грозит США, пишет finanz.ru.

На 14.52 фьючерсы на сорт Brent подешевели на 3,85%, до 62,13 доллара за баррель, а ранее падали до 61,42 доллара - самого низкого значения с 12 февраля.

Цены WTI ушли ниже 60-долларовой отметки и вернулись к минимумам прошлой недели: майские контракты на бирже NYMEX заключаются по 59,28 доллара за бочку, теряя 3,72%.

Котировки устремились вдогонку за ценами на физическом рынке, которые держатся ниже фьючерсных уже несколько недель, указывает Лачлан Шо, главный аналитик по сырьевым товарам National Australia Bank.

Новую распродажу вызвали опасения за спрос, говорит глава исследований сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Во вторник Германия объявила о продлении карантинных мер по коронавирусу до 18 апреля и анонсировала их дополнительное ужесточение в пасхальные праздники в начале следующего месяца.

«В течение пяти дней подряд будет действовать принцип «мы остаемся дома», - заявила канцлер Ангела Меркель по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель.

Франция ввела локдаун в 16 департаментах на прошедших выходных, запретив 21 млн граждан поездки из региона в регион и выходы из дома дальше, чем на 10 км.

Польша объявила общенациональный локдаун 20 марта, закрыв отели, школы, большинство магазинов и спортивные объекты как минимум до 17 апреля.

О возможной приостановке снятия коронавирусных ограничений объявил накануне Эндрю Куомо - губернатор штата Нью-Йорк, где был обнаружен «британский» штамм, отличающийся повышенной заразностью.

«Новости о новых локдаунах - это совсем не то, что хотел услышать рынок», где цены взлетели на 80% за четыре месяца, говорит Хансен.

Ужесточение мер сигнализирует, что до восстановления путешествий, на которое рассчитывали добывающие страны, строя прогнозы по спросу на топливо, еще далеко, говорит Мэтт Стэнли, брокер Star Fuels в Дубае.

В понедельник Нигерия - крупнейший поставщик нефти в Африке - объявила о снижении отгрузочных цен на апрель для Китая, пишет Reuters. Ангола, второй африканский нефтедобытчик, испытывает сложности с продажей партий на ближайший месяц.

Впервые с января нефтяные фьючерсы оказались в контанго, что обычно свидетельствует об избытке предложения: контракты на ближайший месяц стоят дешевле, чем поставки с отсрочкой.

«Это результат не только спекулятивной распродажи, но и непредсказуемой ситуации со спросом из-за коронавируса», - говорит Хансен.

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