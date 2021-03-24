Илон Маск объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины 8 24.03.2021, 13:13

1,018

Фото: charter97.org

В течение 2021 года такие продажи начнутся во всех странах.

Генеральный директор американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск сообщил о начале продаж его продукции за криптовалюту. "Теперь вы можете купить Tesla за биткоины", - написал он в Twitter в среду, 24 марта.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.



Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency. — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

В настоящее время опция покупки автомобилей Tesla за биткоины действует только на территории США. В других странах такие продажи начнутся в течение 2021 года, указал далее Илон Маск.

Он также сообщил, что биткоины, которые его компания получит за автомобили, не будут конвертированы в официальную валюту и сохранены в качестве биткоинов.

В начале февраля Tesla Inc. сообщила в своем годовом отчете, что приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре начнет принимать их в качестве оплаты за электромобили. После этого стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 47 тысяч долларов США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».