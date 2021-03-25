Ученые нашли у людей гены странных существ, живших 500 миллионов лет назад 25.03.2021, 8:49

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иллюстрационное фото

В свое время они бороздили просторы первобытного моря.

Исследование американских ученых показало, что самые ранние и примитивные земные животные могли иметь гены, кодирующие симметрию тела, органы чувств и иммунную систему, существующие до сих пор, пишет «Вокруг света. Украина».

Более полумиллиарда лет назад безголовые морские существа, похожие на листья и мотки веревок, бороздили просторы первобытного моря. И хотя эти животные выглядели совсем не так, как мы, некоторые из наших наиболее важных генов могут быть 555-миллионным наследством этих давно исчезнувших существ.

Странные существа

Эдиакарские биоты были плоскими обитателями океана, рыщущие по морскому дну. Их внешний вид действительно поражал. Некоторые из них, например, рангеоморфы, настолько напоминали листья, что ученые десятилетиями спорили о том, были ли эти существа на самом деле животными. «Животные этой эпохи были первыми существующими многоклеточными, что сделало их далекими предками всех современных существ. Странность формы и отсутствие четких характеристик затруднили определение их положения на древе жизни», — отметили ученые.

Для своего нового исследования Эванс и его соавторы Мэри Дрозер, профессор геологии в Калифорнийском университете в Риверсайде, и Дуглас Эрвин, биолог-исследователь из Национального музея естественной истории в Вашингтоне, исследовали окаменелости эдиакарских видов, обитавших на территории современной Австралии.

Цель ученых состояла в том, чтобы определить, как эти примитивные животные были связаны между собой и какие виды пришли после них. Они изучали четыре типа существ: овальную дикинсонию, каплевидную кимбереллу, куполообразный трибрахидиум и инарию, похожую на червя. Как показало исследование, они не так сильно отличались от современных животных, как считалось ранее. Несмотря на отсутствие головы и ног, животные все же обладали некоторыми основными чертами, которые сохранились и сегодня.

Хотя напрямую изучить генетический состав этих существ невозможно, наличие характеристик развития, таких как симметрия и сегментация тела, предполагает, что многие из наиболее важных генов современных животных присутствовали и в этих древних чудищах. «Специалисты по биологии развития узнали, что все существа, имеющие переднюю и заднюю, левую и правую части, используют одни и те же генетические элементы, чтобы установить все эти стороны. Поэтому если эти эдиакарские биоты обладают такими же характеристиками, то они, вероятно, контролируются одними и теми же генами», — подчеркнул Эванс.

Генетический каркас

Современное животное имеет не только гены, кодирующие глаза, но также и набор регуляторных генов, которые сообщают организму, в какую сторону эти глаза двигать. Они также диктуют, какие сегменты тела станут головой, а какие — ступнями.

Тем не менее исследование не ограничивается регуляторными генами. Эксперты предсказали, что многие гены, ответственные за более сложные свойства, такие как нервы и мышцы, вероятно, были скрыты и в геномах эдиакарских биот.

Ископаемые остатки свидетельствуют о том, что многие из этих животных активно добывали пищу, а не пассивно отфильтровывали ее из окружающей среды. «Это косвенно говорит нам о том, что они несли гены, которые могли построить рудиментарные нервные системы и органы чувств, помогающие обнаруживать и собирать пищу с морского дна», — заключили ученые.

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