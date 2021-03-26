Андрей Суздальцев: Белорусы готовы с легкостью прорвать периметр обороны властей 2 26.03.2021, 13:53

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Андрей Суздальцев

Что показал День Воли 25 марта.

Судя по итогам Дня Воли, минское подполье использовало 25 марта в качестве тренировки штабов и актива. Проводилась рекогносцировка центра и транспортных узлов, пишет в своем телеграм-канале известный российский политолог Андрей Суздальцев.

В первую очередь очень четко сработала разведка. Уже с обеда все основные коммуникации от центра до основных протестных спальных районов Минска находились под контролем: фиксировались все передвижения силовиков, фотографировались автомашины и их госномера, выявлялись засады.

После 17-18 часов на основных магистралях появились «гулящие» активисты. Они не давали никакого повода для атак силовиков и арестов. Важнее другое: рекогносцировка продемонстрировала, что в «точках», которые были «слиты» в известные телеграм-каналы, сидели подготовленные засады. Там ждали сбора протестантов сотрудники ОМОНа и АЛМАЗА. Но в целом, обнаружилось, что силовики Лукашенко не имеют реалистичной информации о планах оппонентов режима. По мнению актива, силовики заняли оборону по всем пунктам, что, конечно, говорит о том, что прорвать «периметр» не просто возможно, но это сделать даже легко…

Активисты отметили, что силовики обозлены, их просто загоняли… Тяжела жизнь оккупанта. Между прочим, сторонников Лукашенко вообще не было видно. Испарились с улиц Минска.

Ну и конечно, пробки на основных магистралях. Это феномен вчерашнего дня. Если осенью дороги перекрывали протестующие, то сегодня этим были заняты сотрудники МВД.

Видимо ночью подпольный Минск будет занят обменом и анализом собранной информации, что позволит ему выработать реалистичные сценарии для будущих акций.

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