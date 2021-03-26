Как белорусам быстро пройти техосмотр 1 26.03.2021, 21:10

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фото: carcity.by

Топ-5 простых правил.

Сообщения о том, что ГАИ начали высылать водителям «письма счастья» за отсутствие допуска для участия в дорожном движении, добавило очередей на техосмотре, пишет kp.by. Так как же пройти техосмотр?

1. С чего начать?

Узнать адреса станций диагностики. Только в Минске их более 30, так что можно подобрать наиболее удобную. Нужно выяснить, принимают ли там по записи или живой очереди. Если запись – позвонить на станцию и записаться. Правда, очередь расписана, как правило, на две недели вперед - придется подождать. Либо стоять в живой очереди. В таком случае, стоит попытать счастья рано утром.

2. Какие документы нужны?

Берите с собой водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис. Водительская медсправка и прежняя карточка о прохождении техосмотра больше не нужны. А наклейку на лобовое стекло после прохождения техосмотра уже не выдают.

3. Что проверить самому перед техосмотром?

Иногда мы не обращаем внимания на мелочи – а зря, они могут стать причиной того, что автомобиль «завернут» на техосмотре. Чаще всего перегорают лампочки – их нужно все проверить, в том числе противотуманки и подсветку номера сзади. На диагностике просят опустить окна, показать, фиксируются ли все ремни безопасности, работает ли механизм регулировки кресел, обдув и обогрев стекол (если есть), система обмыва стекол, сигнал. Одна из распространенных проблем – закисание тросика ручного тормоза, особенно после зимы. Проверьте, хорошо ли он фиксирует на месте автомобиль – возможно, проблему удастся решить, если просто его разработать.

4. Что должно быть в авто?

В автомобиле обязательно должны быть аптечка (причем без просроченных лекарств), огнетушитель (также проверьте сроки его годности) и знак аварийной остановки. Лучше положить все это на заднее сиденье. Сотрудник линии техосмотра, скорее всего, кинет на них взгляд и не станет проверять, например, наличие лекарств по списку.

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