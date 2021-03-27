Стачком потребовал от Yara разорвать контракт с ОАО «Беларуськалий» 27.03.2021, 14:54

3,384

Письмо было направлено руководству норвежской компании.

Стачком ОАО «Беларуськалий» направили письмо в норвежскую компанию Yara с требованием не-медленного прекращения контракта с предприятием.

Участники напомнили компании о том, что более 30 стран не признали выборы в Беларуси, среди которых сама Норвегия. Ко всему прочему, любое сотрудничество с государственными предприятия-ми является прямым финансированием диктаторского режима. Об этом сообщил стачком «Беларусь-калий» сайту Charter97.org.

Наш сайт публикует текст письма целиком:

— Уважаемый господин Холсетер!

Мы участники стачки ОАО «Беларуськалий», обращаемся к Вам, Свейн Туре Холзетер, и в Вашем лице к руководству компании «Яра» по поводу ситуации, сложившейся на нашем предприя-тии.

Вы, безусловно, осведомлены о том, что 33 страны не признали выборы в Беларуси законными и Норвегия, совместно с Северо Балтийской восьмеркой подвергла сомнению легитимность выборов и осудила насилие в Беларуси. Мы уверены, что Вы в деталях осведомлены о том, что в Беларуси в об-щем и на нашем предприятии, в частности, происходят массовые политические репрессии. Более 10 убитых, почти 300 политических заключенных со сроками, которые будут тянуться годами, более 40000 задержанных и арестованных, более тысячи уголовных дел и обвинений по надуманным и сфабрикованным доказательствам, тысячи изгнаны из страны, включая некоторых работников «Бела-руськалия» - это то, как Лукашенко и его приспешники пытаются удержать власть в стране.

14 августа 2020 в обеденный перерыв прошло стихийное рабочее собрание работников промплощад-ки 1-ого Рудоуправления ОАО «Беларуськалий», где впервые были сформулированы требования ра-бочих, которые в этот же день были переданы генеральному директору И.И.Головатому.

17 августа 2020 сотрудники ОАО «Беларуськалий» объявили о забастовке. Мы требовали провести перевыборы, освободить политзаключенных и наказать виновных в насилии против протестующих.

Спустя несколько дней сотрудники КГБ задержали члена забастовочного комитета предприятия Дмитрия Куделевича. Сейчас он находится за пределами Беларуси.

Утром 10 сентября 2020 шахтер Беларуськалия Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию в шахте на глубине 305 метров и заявил, что не вый-дет оттуда, пока не начнут выполнять его требования: прекращение преследования рабочих, осво-бождение членов забастовочного комитета и уход Александра Лукашенко.

21 сентября 2020 шахтер Беларуськалия Олег Куделка отказался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его требования: отставка гендиректора Беларуськалия, освобождение за-держанных забастовщиков предприятия, прекращение беспредела силовиков.

15 октября 2020 мастер-взрывник Александр Курбан приковал себя цепью в шахте Беларусь-калия на глубине 440 метров и отказался подниматься на поверхность

24 ноября 2020 шахтер Александр Клезович присоединился к стачке и в знак протеста отка-зался подниматься из забоя. Стачком опубликовал обращение Александра, в котором он заявил, что «не готов мириться с происходящим в нашей стране правовым беспределом и отказывается своим трудом кормить преступный режим». К слову, «Беларуськалий» является одним из крупнейших по-ставщиков калийных удобрений в мире, и одним из самых прибыльных предприятий в нашей стране, которое принадлежит государству и является одним из основных источников дохода режима Лука-шенко.

Андрей Прилуцкий, член стачкома «Беларуськалия», был задержан в петербургском аэропор-ту Пулково 29 декабря и арестован в рамках процесса экстрадиции в Беларусь. Уже находясь под стражей, он попросил политического убежища в России, поскольку его уголовное преследование обу-словлено его участием в забастовочном движении. В Беларуси Андрея Прилуцкого обвиняют в при-менении насилия в отношении сотрудников милиции 9 августа 2020 года в Солигорске. По словам Андрея, в тот вечер он заслонил собой пожилого мужчину, которого избивали сотрудники милиции. В ответ его избили и задержали.

Многие участники стачки за участие в мирных акциях протеста подвергались административному преследованию и на теперешний момент в сумме отбыли более 800 суток административного ареста в самых строгих условиях содержания, где они подвергались пыткам.

К сожалению, подобные истории являются только вершиной айсберга и многие пострадавшие от насилия режима предпочитают молчать о пережитом, пытаясь в одиночку исцелить физические и ду-шевные раны, а также беспокоясь о безопасности их родственников. Нам только остается догадывать-ся, что на самом деле пришлось пережить всем, кто прошел через пытки сотрудников милиции.

Уважаемый Свейн Туре Холзетер, мы благодарны Вам за то, что после нашего обращения в сентябре 2020 года, Вы вышли с нами на связь и всегда интересуетесь развитием событий. Мы открыто заявля-ем, что руководство «Беларуськалия» целенаправленно вводит Вас в заблуждение.

Господин Головатый, генеральный директор «Беларуськалия», в общении с Вами неоднократно озву-чивал, что никто из работников, участвующих в стачке не был и не будет уволен, несмотря на много-численные свидетельства стачкома, подтверждающие обратное. Истинная ситуация прояснилась в результате информации об увольнении большого количества участников стачки, опубликованной на официальном канале идеологами предприятия. Более того, после слов о том, что бастующие шахтеры не были уволены, на Вашей встрече в Минске 10 декабря 2020, директор «Беларуськалия» цинично заявил, что готов вновь принять на работу тех самых «неуволенных» работников.

Мы знаем, что Вы часто слышите призывы от профсоюзов, некоторые из них называют себя незави-симыми. Они заявляют, что Ваше присутствие на нашем предприятии помогает защите прав работни-ков и способствует экономической независимости страны. К сожалению, ничего не может быть дальше от правды, чем это утверждение, поскольку на работников, находящихся в поистине незави-симых профсоюзах, идет систематическое давление, а тем, кто хочет выйти из провластного профсо-юза, просто не подписывают заявления об уходе. За время Ваших переговоров сотни наших коллег были подвергнуты репрессиям, арестам, пыткам в тюрьмах, штрафам, увольнениям, некоторые, опа-саясь за свою жизнь, вынуждены были бежать из страны. Репрессии продолжаются с неослабевающей силой. В попытке запугать или подкупить рабочих руководство идет на все более изощренные мето-ды, которые всегда имеют только одну основу: смесь лжи и угроз.

В пресс-релизе по итогам Вашей декабрьской встречи в Минске руководство с гордостью сообщает, что в результате многочисленных видеоконференций с «Ярой» было показано существенное улучше-ние безопасности условий труда работников и защита их здоровья. В пресс-релизе упоминается также улучшение системы вентиляции на рудниках. Стачком вынужден констатировать, что генеральный директор ОАО «Беларуськалий» в очередной раз обманывает своих партнеров. В области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе. Улучшение системы вентиляции рудников и непосредственно рабочих мест в шахте в такие короткие сроки не-возможно! На рудниках «Беларуськалия» недостаточная вентиляция и это является давней и систем-ной проблемой, которая не может быть решена без серьезных проектных решений и немалых капита-ловложений.

В данном документе также указано, что на предприятии проводится профилактика и принимаются дополнительные меры по борьбе с пандемией COVID -19. В реальности, при недостаточном количе-стве работников на рабочем месте, заболевшим работникам запрещается уходить на больничный, и они находятся на рабочих местах в близкой дистанции со здоровыми работниками.

10 декабря 2020, кроме встречи с гендиректором «Беларуськалия», Вы также встретились с предста-вителями независимых профсоюзов Беларуси. Представители стачкома о данной встрече уведомлены не были. Тем не менее представители независимых профсоюзов, общаясь с Вами, осуществляя защи-ту работников - участников стачки, доносили точку зрения, отличную от позиции стачкома ОАО «Беларуськалий».

Стачечный комитет, как законный представитель более 6000 работников предприятия, заявляет: слова и мнение, высказанные от нашего имени, таковыми не являются! Позиция стачкома, высказанная в наших письмах и последней встрече с Вами, является неизменной и никаким двойным толкованиям подвергаться не может! Эту позицию также поддерживает Светлана Тихановская и НАУ.

Данная позиция напрямую вытекает из трагических событий в нашей стране: на земле нашей Родины поднял голову фашизм в самом чистом его виде. Ни для кого не является секретом, что кумиром нашего нелегитимного правителя является Адольф Гитлер с его бесчеловечными методами правления.

Главная цель каждого бизнеса – это успешная хозяйственная деятельность и, как результат, прибыль. Мы прекрасно понимаем Ваше желание оставаться бизнесменом и Ваше нежелание заниматься поли-тикой. Однако, когда компания Яра приняла «Кодекс о Поведении», она заявила о своей привержен-ности ценностям прав человека и прав рабочего. Без всяких сомнений, этический способ ведения хо-зяйственной деятельности – это будущее, но это также является прямым заявлением о политической позиции. Когда Вы ведете переговоры с руководством предприятия, которое грубо и цинично нару-шает права рабочего, Вы участвуете в политике. Когда полученные от Вас финансовые средства направляют на строительство лагерей для инакомыслящих, Вы также участвуете в политике.

Мы полны решимости продолжать нашу борьбу за наши права. Мы не требуем ничего, что было бы незнакомо каждому норвежцу: право на свободу, право на труд, свободу собраний и, в конце концов, просто право на жизнь. Нашу борьбу поддерживают люди по всему миру. Десятки тысяч людей под-писали адресованную Вам петицию, которая поддерживает позицию стачкома и призывает Вас отка-заться от финансирования карателей на службе у диктатора. Как бы ни было представлено происхо-дящее в Беларуси, но любое сотрудничество с государственными компаниями Беларуси - это прямое финансирование диктаторского режима.

Мы просим Вас задать себе простые вопросы.

Хотите ли Вы оплатить постройку и функционирование лагерей для инакомыслящих, первых в Евро-пе со времен Гитлера и Сталина?

Хотите ли Вы оплачивать роскошную жизнь людей, которые в черных масках и без опознавательных знаков похищают с улиц мирных людей?

Готовы ли Вы жить с осознанием того, что именно Вы помогли убийцам и насильникам творить свои черные дела?

Кодекс о Поведении - это ширма для получения прибыли, выжатой из слез и крови невинных, или основополагающий документ Вашей компании?

МЫ ЕЩE РАЗ ПРИЗЫВАЕМ ВАС РАЗОРВАТЬ КОНТРАКТ С «БЕЛАРУСЬКАЛИЕМ»!

С уважением,

Стачком ОАО «Беларуськалий».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».