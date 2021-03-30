Российская пропагандистка Стриженова сломала руку во время эфира об Украине 35 30.03.2021, 13:57

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Екатерина Стриженова

Видеофакт.

Российская пропагандистка, ведущая программы «Время покажет», которая выходит в эфире «Первого канала», Екатерина Стриженова сломала руку в студии во время программы, посвященной Голодомору в Украине, пишет censor.net.

Ведущая прервала выступление одного из гостей шоу, объявив рекламную паузу. Отступая со съемочной площадки после слов о том, что россиян якобы заставляют «покаяться» за прошлое, ведущая не заметила ступеньку и рухнула посреди студии.

«Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы», — сказала Стриженова, отступая с площадки спиной вперед, оступилась и упала на спину.

Соведущий Стриженовой Руслан Осташко объяснил происшествие ее эмоциональностью.

«В студии было очень напряженно. В этот момент Екатерина объявила о перерыве на рекламу. Она часто очень близко к сердцу все воспринимает, видимо так произошло и в этот раз. Она задумалась, оступилась и упала. В итоге травма руки, перелом. Сейчас она в больнице», — цитируют его слова росСМИ.

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