Генетики поняли, как можно отращивать недостающие зубы 7 30.03.2021, 18:41

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Благодаря этому, в будущем медики смогут заменять больные или отращивать здоровые зубы с нуля.

Новое экспериментальное лечение японских генетиков может когда-нибудь дать людям возможность вырастить отсутствующие зубы.

Обычный взрослый человек имеет 32 зуба — но примерно 1% населения планеты имеет их больше или меньше из-за врожденных заболеваний. Ученые исследовали генетические причины слишком большого количества зубов, чтобы понять, как можно регенерировать зубы у взрослых. Основные молекулы, ответственные за развитие зубов, уже определены.

Таким образом, ученые из Университета Киото в Японии и Университета Фукуи разработали лечение моноклональными антителами. Согласно исследованию, они «заставляют организм отращивать новые зубы», пишет Medical Xpress.

Пока что методика была протестирована только на лабораторных мышах и хорьках. Если дальнейшие эксперименты будут успешными, то в будущем медики смогут заменять пациентам поврежденные или потерянные зубы на здоровые без использования имплантов. Также врачи смогут выращивать зубы для тех, у кого они отсутствовали с детства.

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