Жительница Лиды разоблачила интернет-мошенников и от души посмеялась 2 6.03.2021, 15:42

4,640

Белоруска говорит, что сразу поняла, с кем имеет дело.

Чего только они не творят! Устраивают на работу, приглашают на розыгрыши призов или просят помощи якобы от имени друзей и знакомых. К каким только уловкам не прибегают злоумышленники в интернете, чтобы оболванить людей, пишет newgrodno.by.

Новая «фишка» мошенников – благотворительность. В интернете люди часто отдают ненужные им вещи за «спасибо» тем, кому они необходимы. Однако в последнее время стали появляться объявления, когда люди вроде бы и готовы «поделиться с ближним», но при этом просят деньги за пересылку. А товар так и не отправляют.

Так, недавно в группе «Отдам даром. Лида» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост о том, что некая Елизавета Стеценко готова подарить детские принадлежности – манеж, ходунки, стульчик для кормления. Лидчанка Анастасия одной из первых откликнулась на объявление.

«Вещи на фото были как новые. Я насторожилась, но решила попробовать. А потом началось интересное. Самое первое, что удивило, – девушка, которая давала объявление, из Кобрина. Не думаю, что там нет людей, которым бы пригодились эти вещи. Но ей, видимо, наш город нравится, раз в лидской группе опубликовала свой пост. Во-вторых, она сразу же намекнула на то, что ей нужно выслать деньги на пересылку. Утверждала, что не раз попадала на недобросовестных людей, за которых пришлось самой оплачивать почтовые услуги», – вспоминает Анастасия.

Лидчанка сразу поняла, что имеет дело с мошенниками. Но решила просто так не отступать и поиздеваться над «благодетелями».

«Меня попросили указать адрес, на который нужно отправить вещи. Я, недолго думая, указала адрес участка милиции в Минске. Чтобы отправить злодеев прямо по назначению. А они даже не проверили адрес. И через несколько минут я получила ответ, что почтовые услуги обойдутся в 35 рублей», – рассказывает лидчанка.

Далее ей сбросили номер банковской карты, на которую нужно зачислить деньги. Анастасия попросила указать имя и фамилию человека, на которого оформлена карта. К слову, они совпали с данными девушки, от имени которой было размещено объявление.

«Я ответила, что не могу перечислить деньги, хотя ясно, что даже и не пробовала это делать. Написала ей – не получается, потому что у меня карта другого банка. Попросила сбросить фото ее карты, мол, может она где-то ошибку допустила. Но у нее нашелся аргумент – камера на телефоне не работает. Тогда девушка поинтересовалась, нет ли среди моих родственников или друзей владельцев карт ее банка. Якобы это облегчит перевод денег с карты на карту. Естественно, таких знакомых у меня не нашлось», – говорит Анастасия.

Следующую просьбу – сфотографировать манеж с другой стороны – кобринчанка также проигнорировала. Объяснила, что она находится на работе, а манеж – дома. На предложение пообщаться по телефону последовал вопрос: «Так вы будете платить за пересылку или нет?»

«Получив отказ, она начала удалять все свои сообщения. А потом добавила меня в черный список. Но некоторые моменты переписки я все же успела сохранить. Кстати, в черный список попала не я одна. Другие люди, разоблачившие её, тоже туда отправились, что было понятно из комментариев», – отмечает Анастасия.

Hе спешите за «бесплатным сыром в мышеловке». Внимательно изучите, с кем вы связываетесь. И помните, что передавать данные своих банковских карт, а также пароли и коды никому нельзя!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».