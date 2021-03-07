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Медики назвали лучший фрукт для «омоложения» мозга

  • 7.03.2021, 13:45
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Медики назвали лучший фрукт для «омоложения» мозга

Особенно полезным является сок из него.

Исследователи подтверждают свойство цитрусов защищать мозг от возрастного разрушения – регулярное питье апельсинового сока они оценивают как один из способов снизить риск деменции, пишет healthinfo.ua.

Возрастная деградация мозга ассоциируется с деменцией – дестабилизирующим состоянием, предупреждающими симптомами которого являются потеря памяти и замедление скорости мыслительных процессов. К сожалению, от деменции нет лекарства, но исследования свидетельствуют: мы можем снизить риск возрастного когнитивного упадка, укрепив защитные силы мозга.

Новый обзор исследований, опубликованный журналом Frontiers in Neuroscience, свидетельствует, что потребление цитрусовых и их сока (в первую очередь ученые выделяют апельсиновый сок) способно улучшать показатели мозговой активности, особенно в период старения.

«Хотя не существует доказанного способа лечения деменции, имеющиеся данные подтверждают: выпивая ежедневно стакан апельсинового сока, можно уменьшить подверженность головного мозга возрастным нейродегенеративным процессам», - пишет журнал

Изучением вопроса о влиянии на мозг цитрусов занимались ученые из Университета Восточной Англии в Норвиче. Они сопоставили результаты сотни исследований на тему воздействия веществ флавоноидов, содержащихся в цитрусовых плодах, на клетки мозга и нервы, а также результаты десяти исследований с испытаниями на людях. Специалисты пришли к выводу, что флавоноиды, которые естественным образом встречаются в апельсинах, лимонах, лаймах и грейпфрутах, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами в отношении тканей мозга. Это лучше защищает их от повреждений, возможных, например, из-за старения или основных заболеваний.

«Повреждение мозга и нервных клеток является признаком дегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера и возрастное когнитивное снижение. Исследования на людях показывают, что употребление цитрусовых улучшает когнитивные способности и снижает риск дегенеративных заболеваний мозга. Мы видим аналогичные эффекты как у здоровых людей, так и у людей с уже существующими неврологическими нарушениями», - сообщил старший научный сотрудник Норвичской медицинской школы доктор Дэвид Возур.

Другой специалист, доктор медицины Кэрри Ракстон добавляет, что апельсиновый сок и цитрусовые плоды являются богатым источником витамина С и вещества гесперидин – ученым хорошо известно о положительном влиянии данных компонентов на сосудистую систему и артериальное давление. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на состоянии головного мозга. По словам специалиста, добавление в рацион цитрусов улучшает функции обучения и памяти.

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