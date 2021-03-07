В мире сделали почти 300 млн прививок от COVID-19
- 7.03.2021, 16:00
Лидером по количеству сделанных инъекций являются США.
По состоянию на воскресенье, 7 марта, в мире сделано почти 300 млн прививок от коронавирусной инфекции в 111 странах. Лидером по количеству сделанных инъекций являются США, пишет Bloomberg.
В США введено 87,9 млн доз COVID-препарата. За последнюю неделю в стране вводили в среднем 2,16 миллиона доз в день.
На втором месте – Китай с 87,9 млн инъекций, на третьем - страны ЕС, где введено 39,8 млн доз.
В первую пятерку входят Великобритания (22,9 млн) и Индия (20,7 млн).
Лидерами по числу доз на сотню человек являются:
Израиль (95,35),
Сейшельские Острова (85,12),
Объединенные Арабские Эмираты (58,29),
Мальдивы (39,18),
Великобритания (34,26).