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В мире сделали почти 300 млн прививок от COVID-19

  • 7.03.2021, 16:00
В мире сделали почти 300 млн прививок от COVID-19

Лидером по количеству сделанных инъекций являются США.

По состоянию на воскресенье, 7 марта, в мире сделано почти 300 млн прививок от коронавирусной инфекции в 111 странах. Лидером по количеству сделанных инъекций являются США, пишет Bloomberg.

В США введено 87,9 млн доз COVID-препарата. За последнюю неделю в стране вводили в среднем 2,16 миллиона доз в день.

На втором месте – Китай с 87,9 млн инъекций, на третьем - страны ЕС, где введено 39,8 млн доз.

В первую пятерку входят Великобритания (22,9 млн) и Индия (20,7 млн).

Лидерами по числу доз на сотню человек являются:

Израиль (95,35),

Сейшельские Острова (85,12),

Объединенные Арабские Эмираты (58,29),

Мальдивы (39,18),

Великобритания (34,26).

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