Японцы назвали топ экономичных автомобилей 1.04.2021, 18:27

фото: toyota

Главным показателем экономичного автомобиля является топливная эффективность.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии обнародовало рейтинг самых экономичных автомобилей, передает korrespondent.net.

Данный список составляется каждый год. Для его создания анализируют замеры и характеристики транспортных средств, которые получают во время сертификации автомобилей.

Главным показателем является топливная эффективность – расстояние, которое автомобиль проходит на одном литре горючего. Эта характеристика повышает интерес пользователей к сбережению энергии.

В нынешний рейтинг вошли автомобили, произведенные в конце 2020 – начале 2021 года. Министерство Японии обнародовало два рейтинговых списка – для традиционных машин и кей-каров.

Самые экономичные автомобили на японском рынке:

Toyota Yaris - 36 км/л

Toyota Prius - 32,1 км/л

Toyota Yaris Cross - 30,8 км/л

Toyota Corolla Sport - 30,0 км/л

Toyota Aqua - 29,8 км/л

Nissan Note - 29,5 км/л

Honda Fit - 29,4 км/л

Toyota Corolla - 29,0 км/л

Toyota Corolla Touring - 29,0 км/л

Honda Insight - 28,4 км/л

Самые экономичные кей-кары

Suzuki Alto - 25,8 км/л

Mazda Carol - 25,8 км/л

Suzuki Wagon R - 25,2 км/л

Mazda Flair - 25,2 км/л

Suzuki Alto Lapin - 25,2 км/л

Daihatsu Mira e:S - 25,0 км/л

Subaru Pleo Plus - 25,0 км/л

Toyota Pixis Epoch - 25,0 км/л

Suzuki Hustler - 25,0 км/л

Mazda Flair Crossover - 25,0 км/л

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