Японцы назвали топ экономичных автомобилей
- 1.04.2021, 18:27
Главным показателем экономичного автомобиля является топливная эффективность.
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии обнародовало рейтинг самых экономичных автомобилей, передает korrespondent.net.
Данный список составляется каждый год. Для его создания анализируют замеры и характеристики транспортных средств, которые получают во время сертификации автомобилей.
Главным показателем является топливная эффективность – расстояние, которое автомобиль проходит на одном литре горючего. Эта характеристика повышает интерес пользователей к сбережению энергии.
В нынешний рейтинг вошли автомобили, произведенные в конце 2020 – начале 2021 года. Министерство Японии обнародовало два рейтинговых списка – для традиционных машин и кей-каров.
Самые экономичные автомобили на японском рынке:
Toyota Yaris - 36 км/л
Toyota Prius - 32,1 км/л
Toyota Yaris Cross - 30,8 км/л
Toyota Corolla Sport - 30,0 км/л
Toyota Aqua - 29,8 км/л
Nissan Note - 29,5 км/л
Honda Fit - 29,4 км/л
Toyota Corolla - 29,0 км/л
Toyota Corolla Touring - 29,0 км/л
Honda Insight - 28,4 км/л
Самые экономичные кей-кары
Suzuki Alto - 25,8 км/л
Mazda Carol - 25,8 км/л
Suzuki Wagon R - 25,2 км/л
Mazda Flair - 25,2 км/л
Suzuki Alto Lapin - 25,2 км/л
Daihatsu Mira e:S - 25,0 км/л
Subaru Pleo Plus - 25,0 км/л
Toyota Pixis Epoch - 25,0 км/л
Suzuki Hustler - 25,0 км/л
Mazda Flair Crossover - 25,0 км/л