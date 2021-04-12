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Немецкие ученые обозначили особенности распространения коронавируса

  • 12.04.2021, 14:46
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Немецкие ученые обозначили особенности распространения коронавируса

Они призвали правительство учесть и частично изменить ограничительные меры.

Немецкие ученые призвали правительство учесть особенности распространения коронавируса и частично изменить ограничительные меры, пишет «Эхо Москвы».

Официальное обращение в адрес канцлера Ангелы Меркель, министра здравоохранения Йенса Шпана и премьер-министров федеральных земель опубликовано в интернете. Эксперты независимого Общества по исследованию аэрозолей указывают на необходимость усилить защиту от распространения инфекций в закрытых помещениях. По их мнению, делать акценты на опасность встреч в открытых кафе, прогулок или пробежек в парках недопустимо.

Ученые подчеркивают, что распространение коронавирусов на улице происходит чрезвычайно редко и никогда не приводит к очаговым инфекциям. Главный риск распространения аэрозольным методом существует и во время мероприятий в помещениях. По мнению авторов письма, это недостаточно учитывается при информировании населения. Из-за запрета встреч в парках или комендантского часа у граждан возникают неправильные представления о потенциале заражения коронавирусом. Таким образом увеличивается мотивация не соблюдать принятые меры.

«Постоянные дебаты о прогулках, бегунах или велосипедистах давно стали контра-продуктивными», – отмечают эксперты. Ученые призывают правительства федеральных земель и кабинет министров ФРГ ограничить число людей в закрытых помещениях. Ведь заражение происходит не только через прямые контакты, но и путем аэрозолей, которые остаются в воздухе. Эксперты призывают к масочному режиму внутри помещений и частому проветриванию.

Авторы обращения предлагают перенести концерты, театральные представления, а также богослужения в большие проветриваемые залы.

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