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Медики объяснили разницу между антителами М и G к коронавирусу

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  • 16.04.2021, 10:42
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Медики объяснили разницу между антителами М и G к коронавирусу

Что из них является маркером острого течения инфекции?

Антитела к SARS-CoV-2 класса М появляются в организме через неделю после инфицирования и указывают на острое течение коронавирусной инфекции нового типа, тогда как антитела класса G вырабатываются через две-три недели после заражения и являются более эффективными в борьбе с патогеном. Об этом рассказала эпидемиолог Наталья Пшеничная, сообщает lenta.ua.

По словам специалиста организм человека реагирует на возбудителя COVID-19 выработкой антител IgM. Речь идет о самых крупных антителах в семействе иммуноглобулинов, которые появляются самыми первыми. Пик концентрации таких антител наблюдается к концу второй недели после инфицирования.

Врачи считают IgM маркером острого течения инфекции. Как правило, срок жизни этих антител весьма небольшой, но у некоторых пациентов они могут оставаться в крови и через несколько месяцев после заражения.

Молекулы IgG начинают формироваться на второй-третьей неделе вирусной инфекции и циркулируют в организме гораздо дольше. Такие антитела отвечают за долговременный иммунный ответ и противодействуют вирусу более эффективно. Пшеничная подчеркнула, что ставить диагноз COVID-19 по одному лишь наличию антител нельзя, то есть, тестирование на IgM и IgG — это дополнительный инструмент диагностики.

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