Скандал в Кыргызстане: глава Минздрава и президент советуют лечить COVID-19 отваром ядовитого растения 1 16.04.2021, 18:48

Министра здравоохранения Кыргызстана рекламирует отвар аконита

фото: rfe/rl

Врачи это лекарство не одобряли.

В Кыргызстане разгорается скандал: министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля на пресс-конференции на глазах у журналистов выпил отвар ядовитого растения аконит (в народе его называют "иссык-кульским корнем") и заявил, что он может за три дня вылечить коронавирус. Многие врачи в Кыргызстане с заявлениями министра категорически не согласны и рекомендуют пациентам не заниматься самолечением. Такой же точки зрения придерживаются и представители ВОЗ в Кыргызстане, сообщает «Настоящее время».

"В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconítum soongáricum для лечения COVID-19. Для получения таких данных необходимо изучить его фармакологические свойства в рамках исследований (доклинических и клинических) в соответствии с международно признанными стандартами“, – подчеркивается в заявлении организации.

Метод лечения аконитом, по словам министра, продвигает лично президент страны Садыр Жапаров, чей отец "научил его рассчитывать дозу и применять этот корень". Жапаров, по словам Бейшеналиева, еще в марте 2020 года написал тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову письмо о том, что иссык-кульский корень можно применять для лечения различных болезней, в том числе и коронавируса.

"Садыр Нургожоевич еще весной прошлого года написал президенту Жээнбекову письмо, в котором рассказал, как вылечился иссык-кульским корнем от коронавируса. Но президент не обратил на его письмо внимания, – заявил министр. – Тогда он обратился ко мне, я тогда был простым врачом. Он сказал: "Вот я тебе даю лечение от COVID. Я дал отвар своим родственникам, и им легче стало. Иссык-кульский корень – не новое средство: тысячелетия им лечили артериальное давление, радикулиты, рак молочной железы. И отец Жапарова Нургожо занимался этим, когда болели его дети, он за один день вылечивал людей. Отец Садыра Нургожоевича научил его, как определять дозу и как надо давать".

Жапаров на своей странице в соцсетях ранее действительно публиковал кадры изготовления отвара из аконита и рассказал, что, когда сидел в тюрьме, якобы излечился от коронавируса народными методами.

Пресс-служба президента также сообщала, что он не будет прививаться от коронавируса: уровень антител в организме политика после болезни якобы такой высокий, что в этом нет необходимости.

"Наши ребята ищут этот корень и собирают, мы здесь готовим лекарство. Мы кипятили иссык-кульский корень и давали пациентам. Его принимают сотни пациентов, — уверенно заявил Бейшеналиев, пояснив, что речь идет о пациентах Республиканской и Главной инфекционной больнице в Бишкеке. — У кого была легкая форма коронавируса, у тех после принятия этого настоя болезнь сразу проходила. Пациенты с тяжелой формой принимали настой несколько дней. Но его нужно пить в горячем виде: в холодном виде если примете, то только сделаете глоток — идет спазм дыхательной системы и человек умирает. Его нужно применять только в горячем виде, закутаться и лежать. Пропотеете, и все симптомы проходят. Идет облегчение".

Подчеркнув, что таким методом якобы "вылечились уже около 300 пациентов", после этих слов чиновник сам выпил подогретую в чайнике жидкость.

Бейшеналиев и Жапаров – не первые политики в Центральной Азии, которые продвигают неодобренные врачами средства для лечения коронавируса. Ранее это же делали:

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов: он издал указ, который требовал окуривать помещения от коронавируса дымом сушеной гармалы (юзарлика или могильника),

члены семьи президента Узбекистана, в том числе его зять, распространяли в Узбекистане "Лианхуа", несертифицированное лекарство от COVID-19 из Китая.Это лекарство не было зарегистрировано на территории Узбекистана и не прошло должных клинических испытаний.

При этом, по информации из открытых источников, аконит – крайне ядовитое растение, и даже наружное применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни. И даже сам Бейшеналиев признал, что клинические испытания аконита в борьбе с COVID-19 еще не завершены. Это значит, что рекомендации его применять не могут считаться официальными.

Многие врачи в Кыргызстане с заявлениями министра категорически не согласны и просят пациентов не заниматься самолечением.

"Аконит является гомеопатическим препаратом. Осуществленные клинические испытания не выявили разницу между эффектом гомеопатического препарата и плацебо. Невозможно предсказать, как поведет себя новый препарат, опираясь только на опыт одиночных экспертов. Их теория обладает самым низким уровнем достоверности. Клинические исследования – это единственный метод получения достоверности и безопасности новых лекарств", – отмечает врач-нейрохирург Улугбек Бекташев.

Зато предложение министра здравоохранения и президента Кыргызстана вызвало настоящий фурор в социальных сетях. Пользователи шутят, негодуют, злятся и боятся за жизнь тех, кто примет советы власти всерьез, но есть и те, кто встал на сторону такого метода лечения.

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