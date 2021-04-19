Ученых впечатлила древняя гробница, которую случайно обнаружил фермер
- 19.04.2021, 14:01
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Точное местонахождение находки не разглашается.
В западной части полуострова Дингл в Ирландии местный фермер обнаружил подземное сооружение, которое может оказаться гробницей бронзового века, сооруженной около 3 500 лет тому. Об этом сообщает издание Іrish Еxaminer (перевод - «Апостроф»).
Археологи из Национальной службы памятников и Национального музея посетили место находки и предположили, что под раннесредневековым наземным сооружением находится более древняя погребальная камера бронзового века. Верхняя часть находки датируется 600-700 гг. н.э., а погребальная камера, возможно, была сооружена в 1500 г. до н.э. или еще позже.
Под плитой была обнаружена облицованная камера, рядом с которой были другие подземные сооружения. Внутри исследователи обнаружили остаток кости, эксперты должны установить, кому она принадлежит - человеку или животному. По мнению археологов, останки принадлежат человеку и являются очень древними.
Местный археолог Мишель О'Койлеан назвал находку "очень интересной".
Местонахождение гробницы не разглашается, чтобы не привлекать внимание черных копателей.