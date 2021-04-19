Ученые: ВОЗ прогнозирует улучшение ситуации с COVID в ближайшие полтора года 19.04.2021, 17:27

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Фото: Getty Images

По словам специалистов, на планете уже наблюдается четвертая волна пандемии.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют в ближайшие полтора года стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в мире.

Как передает «Униан», об этом заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград сообщила на пресс-конференции, проходившей в онлайн-режиме в Киеве.

По ее словам, в начале пандемии COVID-19 для каждой страны под эгидой ВОЗ были разработаны прогнозы развития эпидемической ситуации, учитывали способности системы реагирования на биологические угрозы.

"Ни один из тех прогнозов ни для одного государства не оправдался. Не сбылся, потому что тогда не было известно о том, что будут новые штаммы, и что они будут серьезно отличаться по заразности, по патогенезу, то есть развитию заболевания и, в том числе, будут отличаться в плане возможности использования уже созданных каких-то определенных терапевтических вмешательств, схем лечения, протоколов», - добавила она.

Виноград добавила, что на планете уже наблюдается четвертая волна пандемии.

"Самой высокой была третья, хотя, по прогнозам, третья волна уже должна была быть самой низкой. Как мы будем смотреть теперь на прогноз и что с нами будет дальше? Мы будем смотреть возможно в лучшую сторону, потому что у нас появилась вакцинация. Первый год мы ее не имели, мы могли рассчитывать только на естественную защиту, которая образуется вследствие циркуляции вируса. Прогноз сейчас гораздо лучше, учитывая то, что появилась целая линейка очень разноплановых вакцин. Официально тех, которые наиболее широко используются в мире – 13», - отметила она.

По словам Виноград, если производители увеличат количество вакцин от коронавируса, если вакцинацией будет охвачено много людей во всем в мире, как и планируется, то, согласно прогнозам, третья волна была самой большой, а потом удастся сдержать темпы прироста новых случаев COVID-19.

«Удастся взять под контроль скорость развития эпидемического процесса и в ближайшие полтора года стабилизировать ситуацию с выведением этого патогена на сезонное инфекционное заболевание с присущей для дыхательных инфекций осенне-зимней сезонностью. Это прогноз ВОЗ, который будет зависеть от того, как государства будут использовать существующие технологии для сдерживания эпидемического процесса», - подчеркнула она.

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