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США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий

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  • 19.04.2021, 17:43
  • 12,402
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий

Мощный удар по режиму Лукашенко.

США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий, заявила посол США в Беларуси Джули Фишер. Опубликовано официальное сообщение, пишет tut.by.

Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено.

Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.

Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом.

Джули Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.

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