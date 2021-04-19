США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий16
- 19.04.2021, 17:43
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Мощный удар по режиму Лукашенко.
США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий, заявила посол США в Беларуси Джули Фишер. Опубликовано официальное сообщение, пишет tut.by.
Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено.
Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.
Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом.
Джули Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.