Токсичные долги флагманов Беларуси 1 19.04.2021, 17:59

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В 2021 году белорусские предприятия опять не платят россиянам.

Токсичные долги флагманов Беларуси создаются на двух направлениях. Во-первых, это долги белорусских предприятий перед внешним миром, во-вторых, это долги внешнего мира перед белорусами. В первом случае это просроченная внешняя кредиторка, во втором — просрочка по внешней дебиторке, сообщает banki24.by.

На 1 марта у флагманов страны чиновники насчитали 1,061 млрд BYN проблемной кредиторки, которую накопили предприятия из РБ. В регионе СНГ основной долг сформировался перед предприятиями с российской регистрацией (321,8 млн BYN).

До 80% расчетов между Беларусью и Россией идет в российских рублях. Исключение составляют обязательства по газу и нефти.

Просрочка по углеводородам невозможна без публичного скандала. Значит можно считать, что практически все проблемные долги белорусов пaеред РФ накоплены в «деревянных». Соответственно в пересчете по официальному курсу на дату просрочка белорусских компаний достигла 9,088 млрд RUB.

В территориальном разрезе просрочка по внешней кредиторке сконцентрирована в Минске (291,6 млн BYN) и Гомельской области (266,9 млн BYN).

В отраслевом разрезе по объему долгов лидирует промышленность (728,8 млн BYN) и оптовая торговля (100,1 млн BYN). Внутри промышленности первое место по сумме внешней просроченной кредиторки заняли металлурги (149,9 млн BYN).

Зарубежные партнеры также немало должны белорусам. На 1 марта просрочка по внешней дебиторке составила 868,2 млн BYN.

В регионе СНГ снова первенствовала Россия с обязательствами в 303,7 млн BYN. В переводе на валюту соседней страны это эквивалентно 8,577 млрд RUB.

Нельзя расценивать просроченную дебиторку российских компаний как чисто коммерческую историю. Часто это результат административной «разгрузки складов» по товаропроводящей сети крупнейших белорусских промпредприятий.

Чтобы не показывать огромные суммы по складским запасам, промгиганты просто временно перемещают невостребованную продукцию на территорию РФ. С такими схемами борются, но 100% результата в этой борьбе до сих пор нет.

Больше половины просроченной внешней дебиторки приходится на предприятия Минска (492 млн BYN). В отраслевом разрезе по токсичным обязательствам на первом месте идет промышленность (668,4 млн BYN). Среди отраслей промышленности безусловный лидер по «мусорной» внешней дебиторке — это машиностроение (375,5 млн BYN).

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