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Литва: ЕС должен обсудить новые санкции против РФ до того, как она пересечет «красную линию»

  • 19.04.2021, 18:11
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Литва: ЕС должен обсудить новые санкции против РФ до того, как она пересечет «красную линию»

Сигнал России должен быть четким, сильным и быстрым.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ЕС должен обсуждать новые санкции против России, не дожидаясь, пока она пойдет в наступление против Украины.

Об этом он заявил после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, сообщает Delfi.

Министр призвал Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.

"Отношение и позиция Украины очень спокойные, целенаправленные и достойны уважения", - отметил он.

Ландсбергис также подчеркнул, что санкции нужно обсудить до пересечения "красных линий".

"Я предложил, чтобы санкции, особенно в случае с Украиной, рассматривались не только при пересечении "красных линий", то есть когда атака уже началась физически и будет поздно садиться и думать о том, что Европа может сказать. Надо послать сигнал сегодня: мы готовы говорить о секторальных санкциях, если "красные линии" будут пересечены. Сигнал должен быть четким, сильным и быстрым", - сказал министр.

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