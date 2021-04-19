Завтра в Беларуси снова подорожает бензин 1 19.04.2021, 18:57

Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 20 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 20 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 81 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 91 копейку, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 13 копеек, ДТ — 1 рубль 91 копейку.

— В апреле 2021 года средняя котировка нефти увеличилась по отношению к январю текущего года на 15 процентов. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5,4 процента, — отметили в «Белнефтехиме».

Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 13 апреля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. На прошлой неделе в концерне сообщили, что при условии стабильных цен на нефть и курса белорусского рубля цены на топливо в Беларуси до конца года планируют увеличить на 5−6%.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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