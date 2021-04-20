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Наши требования прежние: отставка Лукашенко и новые выборы!

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  • 20.04.2021, 8:59
  • 16,730
Наши требования прежние: отставка Лукашенко и новые выборы!
Фото: Reuters

Нет смысла отвлекаться на его повестку, нужно наращивать давление по всем фронтам.

9 мая, как и любое другое массовое собрание людей, превращается в спецоперацию. Нужна массовость, но не нужны протестующие, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но как это сделать, если Лукашенко искренне и бесплатно ненавидит большая часть страны? Загадка.

До кинокомедии на 9 мая планировался сценарий прошлого года. Отборные ябатьки по приглашениям (желательно с семьями), переодетые в гражданское силовики (тоже с семьями), солдаты-курсанты-студенты. Правда, желающих очень немного. Массовый отказ от участия в субботнике еще больше взбудоражил. Что делать, никто не знает.

Чтобы не допустить никаких «провокаций», на рамках – тотальный обыск на наличие БЧБ. Патрули повсюду. Планируется свезти в Минск максимум личного состава. На всякий случай.

Однако что замыслил дед? Мы уже разбирали некоторые возможные сценарии. К ним можно добавить еще один – размещение военной базы России на территории страны. Впрочем, это может быть и одна из карт.

Тем не менее, важно не отвлекаться на ту повестку, которую пытается навязать Лукашенко. Наши требования остаются прежними: отставка и новые выборы. Чтобы этого добиться, нужно максимальное давление по всем фронтам. В том числе - на внутреннем.

Просто напомним, что 2 мая - Пасха. Отличный повод собраться в церквях, вне зависимости от вероисповедания и отношения к этому институту.

А 26 апреля - очередная годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Дату в Минске всегда отмечали соответствующим маршем. В этом раз можно тоже наведать церковь или костел. И поставить свечку за упокой.

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