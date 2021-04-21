Новшества по валютному рынку: к чему готовиться белорусам 2 21.04.2021, 15:31

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Простые вопросы и ответы.

Власти вводят изменения по валютным регулированию и контролю. Среди прочего — разрешат открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком, а также введут обязательную регистрацию некоторых валютных договоров. Еще прописали, в каких случаях чиновники могут вводить валютные ограничения при угрозе экономической безопасности страны. Последнее уточнение вызвало немало вопросов у белорусов, пишет tut.by.

А почему именно сейчас вводят эти новшества? А не возникнет ли из-за этого нехватка валюты в обменниках? Не идти ли снимать сбережения со счета в банке?

А что, до этого власти не могли вводить валютное регулирование?

Могли — и делали это при необходимости. В последний раз — в 2014 году, когда возникла надобность «по недопущению развития негативных тенденций на финансовом рынке». Тогда вводили 30%-й сбор на покупку валюты и для предприятий, и для граждан, покупающих валюту в банках. Кроме того, поднимали для субъектов хозяйствования до 50% норматив обязательной продажи валютной выручки. Нацбанк также вводил ограничение в 2% по курсам валюты в обменниках, а банки — на безналичную конвертацию и снятие валюты с карточек.

После этого регулирование валютного рынка в таких масштабах не применялось.

Так почему изменения вводят сейчас? Есть причины для ограничений?

Вопросов в экономике сейчас, конечно, хватает: среди прочего — сокращающиеся золотовалютные резервы, рост госдолга, разогнавшаяся инфляция, падающие средние зарплаты и реальные пенсии, высокие инфляционные ожидания). Однако нынешние изменения по регулированию и контролю валютного рынка не привязаны напрямую к нынешней ситуаций в экономике, их подготовили как минимум в 2019 году, приняли — в 2020-м, а вводят новшества с 9 июля 2021-го.

Сейчас власти уточнили, конкретизировали и детально прописали, в каких случаях, кто, на какие сроки при необходимости может вводить валютное регулирование. Введение этих изменений не означает, что именно сейчас возникла необходимость принимать ограничения по валютному рынку.

В документе прописано, что в случае угрозы экономической безопасности страны, в том числе стабильности финансовой системы, если ситуация не может быть решена другими мерами экономической политики, могут ввести валютные ограничения. Это могут сделать на срок до одного года.

И еще важный момент: изменения, которые вводят с 9 июля не сводятся только к прописыванию валютных регулирования и контроля. Кроме всего прочего ими также вводят возможность открывать счета в иностранных банках, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком. То есть говорить о том, что документ предполагает только ограничения и ужесточения по валютному рынку, нельзя.

По прогнозу эксперта, как минимум в ближайшие месяцы предпосылок для каких-то серьезных потрясений в экономике нет.

А что говорят в Нацбанке?

В Нацбанке уточняют, что 154-й указ, которым отменили действие двух других, приняли для того, чтобы «привести законодательство в области валютного регулирования в соответствие с требованиями нормотворчества, а также исключения из него норм, не соответствующих новой парадигме осуществления операций с иностранной валютой в Беларуси, закрепленной положениями новой редакции Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле». Документ начнет работать с 9 июля, он предусматривает отмену ряда существующих ограничений и обременений при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами, уточняет регулятор.

«Так, с признанием утратившим силу указа № 301, которым в августе 2018 года в Беларуси была фактически отменена обязательная продажа иностранной валюты, из законодательства исключаются нормы, регламентирующие порядок использования указанного инструмента валютного регулирования, — поясняют в Нацбанке. — С признанием утратившим силу указа № 240 отменяется ранее предоставленное Национальному банку право единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключаются нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования».

Идти в банк и снимать деньги со счетов?

Каждый сам для себя решает, каким образом хранить свои сбережения, чтобы чувствовать себя комфортно.

Но уточним, что изменения по валютному рынку, которые заработают с 9 июля, сами по себе вряд ли могут создавать дополнительные риски для сохранности ваших сбережений, которые хранятся в банках. В случае неблагоприятных ситуаций в экономике, которые будут негативно сказывать в том числе на валютном рынке, власти могут ввести какие-либо ограничения, не дожидаясь 9 июля. Ровно как и после этой даты наличие каких-либо неблагоприятных факторов в экономике (то же существенное падение курса рубля или заметно сокращение золотовалютных резервов) не означают автоматическое введение ограничений по валюте. То есть здесь вариантов для маневрирования чиновников хватает.

Хорошо. А если власти введут все-таки ограничения, может возникнуть нехватка валюты?

Сразу уточним, что это теоретическая ситуация.

Во-первых, зависит от того, какие ограничения при необходимости могут ввести.

Во-вторых, нужно учитывать дополнительные условия. К примеру, какая ситуация будет с благосостоянием белорусов (зарплатами, пенсиями, пособиями, сбережениями), будет ли хватать доходов на жизнь или возникнет надобность «проедать» накопления и сдавать валюту. А еще надо учитывать спрос на валюту — будут ли «лишние» деньги на ее покупку.

А сейчас курсы валют в обменниках регулируют?

Нет. Нацбанк проводит режим плавающего валютного курса. Эксперты ранее говорили про то, что «если регулятор и воздействует на динамику курса, то только в краткосрочном периоде, чтобы сгладить резкие колебания курса из-за действия каких-то краткосрочных факторов и избежать в связи с этим панических настроений на валютном рынке».

«Курсы валют в обменниках сейчас никак не регулируются. Раньше были какие-то коридоры отклонений от официального курса — не больше 2% от курсов Нацбанка. Сейчас такого нет. Каждый банк ставит курсы, какие хочет, — рассказывал ранее аналитик Вадим Иосуб. — Но при этом волшебным образом получается, что эти курсы у всех более или менее одинаковые: разница 1−2 копейки. Здесь работает рынок».

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