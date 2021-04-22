Что известно о российских агентах, которых задержали в Чехии 2 22.04.2021, 11:17

5,826

Они отрицают коронавирус, поддерживают «русский мир» и «ЛДНР».

21 апреля чешские силовики задержали минимум пятерых участников военизированной группы «Чехословацкие военные в резерве за мир», которых подозревают в участии в военных действиях на Донбассе и вербовке новых бойцов. Координацией движения предположительно занимались сотрудники российского посольства. «МБХ медиа» выяснило у чешского журналиста Ондра Соукупа, что это за военизированные организации, поддерживают ли они Донбасс и при чем тут единственный теракт в истории Чехии.

Как рассказал Ондра Соукуп, участники военизированных чешских организаций скандально известны еще с 2013-2014 годов. По его словам, в основном это бывшие офицеры в возрасте примерно пятидесяти лет. «Во время миграционного кризиса появилось сразу несколько организаций типа самообороны, общества резервистов. В какой-то момент это было довольно массовое движение, там было несколько тысяч человек. На фоне всего этого безумия кто-то даже решил, что они будут патрулировать границы, чтобы останавливать толпы мусульманских беженцев» — говорит Соукуп.

По словам Соукупа, движения недолго было популярным — вскоре жители Чехии поняли, что проблема неконтролируемой миграции им не грозит. Тогда бывшие офицеры переквалифицировались. «Остались только самые стойкие, может пару сотен. Они уже переняли риторику конспирологическую: Сорос, Ротшильды, самолеты, которые распыляют газ. Сейчас они переориентировались на то, что COVID –– это какой-то заговор. Участвовали во всяких демонстрациях против локдауна», — говорит журналист.

«Мы отцы, решившие защищать свои семьи, а не оставлять жен и дочерей на милость религиозных догматиков. Мы выступаем за сотрудничество в Европе, но считаем саморазрушительные тенденции Европейского Союза опасными. Мы не поддерживаем старый порядок или Путина, но ясно, что его сдержанные ответы на постоянные провокации до сих пор предотвращали войну в Центральной Европе. Мы не враги Америки, но нас возмущает ее вмешательство в чужие дела», — пишет организация о себе в группе Facebook.

Их повестка может звучать смешно, замечает Соукуп. Однако именно с этими организациями связан единственный теракт в истории Чехии. По рассказам журналиста, речь идет о Яромире Балда —пенсионере, который панически боялся прихода мусульман. «Он попытался устроить теракт на железной дороге: деревья скидывал, сделал листовки с надписью “Аллаху Акбар, смерть христианам”. Слава богу, поезд с рельсов не сошел. Но вообще-то если бы водитель не включил аварийку, то могло закончиться трагедией. В финале его осудили», –– вспоминает Соукуп.

Ондра рассказывает, что эти организации никогда не скрывали своей симпатии к «ДНР» и «ЛНР». «Славянское братство, фашисты –– стандартный набор, который ничем не отличается в общем-то от России», –– рассказывает он. Участники организации ходили на демонстрациях с символами республик, собирали деньги в соцсетях на поездки в военную зону. Одна из представительниц даже хотела создать в Чехии консульство «ДНР», в чем ей отказали.

По словам Скоупа, порядка 15-20 человек из них воевали на Донбассе. Кто-то оставался в республиках, а кто-то возвращался в Чехию и получал уголовное наказание. «Был такой трагикомический случай чеха, который себя считал новым Рэмбо –– Эрик Эсту. Он хотел очень поступить в десантные войска чешской армии, но его не взяли. Он служил в армии поваром, а потом уехал на Донбасс. Он там фактически не воевал, но сэлфи с автоматами наделал. Вернулся и страшно удивлялся, что его судят за участие в незаконном вооруженном формировании», ––– говорит журналист.

Скоуп размышляет, что российскому посольству даже не было смысла вербовать участников этих организаций –– они и так ценностно были близки российской повестке. С сотрудниками посольства они виделись регулярно. «На всяких демонстрациях 9 мая, на кладбищах, когда был сыр-бор из-за памятника Коневу –– они пересекались, это факт. Я слышал, что они могли встречаться даже в посольстве», –– рассказывает журналист.

Скоуп считает, что нынешняя волна арестов может быть связана с взрывом в Врбетице и высылкой дипломатов –– полиция могла посчитать, что ухудшить отношения с Россией уже невозможно. Однако, по его мнению, контрразведка уже давно интересовалась этими группами и собирала о них информацию. Тех, кто воевал, она арестовывала. «Вы никогда не знаете, что и кому из этих людей когда-нибудь придет в голову. Тем более, что у большинства из них есть легальное оружие. Полиция хотела послать им сигнал, что шуточки плохи», –– заключает Соукуп.

Напомним, что в Чехии наиболее лояльное законодательство в отношении права на владение и ношение оружия в Европе, это право даже периодически пытаются закрепить в Конституции страны. Гражданам разрешено даже носить оружие для самообороны при наличии лицензии, которая почти ничем не отличается от водительских прав. По статистике, на каждые сто жителей Чехии приходится 16 единиц стрелкового оружия –– что в 1,5 раза больше, чем в России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».