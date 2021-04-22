Российские пенсионеры призвали вернуть карточки на еду 7 22.04.2021, 19:28

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Фото: CORBIS

Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия.

В Партии пенсионеров прокомментировали обращение президента РФ к Федеральному собранию и предложили несколько мер по сдерживанию роста цен в стране. Об этом говорится в обращении организации, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Одним из способов решения ситуации в партии видят возвращение карточек на еду. В организации призвали запустить проект Минпромторга, предложенный еще в 2014 году, который подразумевает субсидирование наиболее бедных домохозяйств в части потребления отечественных продуктов питания. «По этому проекту денежные средства будут перечисляться на специальные карты граждан, которые они могут потратить только на товары отечественного производства», — говорится в сообщении.

В 2020-м, в разгар первой волны пандемии коронавируса, организации производителей и поставщиков продовольствия и объединения торговых сетей призвали ввести в стране продуктовые карточки. Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия.

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