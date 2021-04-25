Историк о «новаторстве» властей в сфере законодательства: Это вызовет протесты, забастовки или просто бунт 25.04.2021, 17:33

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Фото: «Белсат»

На основании нынешних событий в новой Беларуси будут писать учебники.

В комментарии для сайта «Белорусы и рынок» кандидат юридических наук Иван Пляхимович и историк и правозащитница Татьяна Протько прокомментировали «новаторство» властей в сфере законодательства.

Татьяна Протько: — Законодатель, закручивая гайки, преследует определенные цели. Как правило, подавление протестных действий и настроений. В судебной практике перестанут применять законы, когда кризис погаснет и угроза для власти исчезнет. Бесконечное расширение государственного насилия обязательно вызовет протесты, забастовки или просто бунт со всеми его негативными последствиями.

Иван Пляхимович: — Предел закручиванию гаек в законодательстве есть, но такого предела нет в его нарушении. В новой Беларуси появятся учебники, авторы которых на сегодняшних примерах будут показывать, что такое полицейское государство: когда человека, который идет по улице в бело-красно-белых носках, хватает милиция и заталкивает в автозак. Если будет нужно, такой учебник напишу я сам. Чтобы помнили. Чтобы на нашей родной земле такое «выжигали каленым железом».

А пока пусть власть принимает законы, какие хочет. Чем больше несправедливости, тем большей будет энергия протеста. Но с этим протестом пока нужно немного подождать. Одну волну возмущения мы выплеснули. Теперь откат. А далее будет следующая волна.

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