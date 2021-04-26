Таракан решил подогреть недовольство в обществе 26.04.2021, 20:54

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С 1 мая с «тунеядцев» будут брать по полным тарифам за отопление и газ.

С 1 мая с тех, кто попал в базу «тунеядцев» и у кого есть в собственности жилье, планируют взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление (сейчас — только за горячую воду). Тем временем чиновники составляют планы, как будут бороться с «иждивенцами», продолжают проводить специальные комиссии по содействию занятости, а службы занятости и налоговая намеревались «принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города», сообщает tut.by.

На сколько для «тунеядцев» подорожают отопление и газ

Сейчас те, кто попали в базу «тунеядцев» и у кого есть в собственности жилье, взимают по полным тарифам за горячую воду. С 1 мая, как планируется, для них ведут также оплату по экономически обоснованным тарифам за отопление и газ. Напомним, это планировали сделать год назад — 1 мая 2020-го, но потом перенесли.

Экономически обоснованный тариф на отопление с 1 января повысили на 16,3% — с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. При этом субсидируемый тариф не повышали с начала года, он составляет 20,6216 рубля.

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан 1 человек, за потребленный объем в 1,0163 Гкал по субсидируемому тарифу сейчас нужно заплатить 20,96 рубля. Если в этой квартире никто не прописан, то сумма к оплате составит 109,06 рубля. Разница — 88,1 рубля. На столько вырастет платеж за отопление для не занятого в экономике, если он является собственником этой квартиры и в ней больше никто не зарегистрирован.

Если же в этом жилье есть другие зарегистрированные и они не включены в базу не занятого в экономике населения, то потребленный объем Гкал делится на число человек: «иждивенец» оплатит свою часть по полному тарифу, а остальные — по льготному. К примеру, если в этой квартире зарегистрированы 3 человека, один из которых «тунеядец», то его часть за отопление по полному тарифу составит 37 рублей (по льготному бы вышло 7,1 рубля). Разница — около 30 рублей.

При этом нужно учитывать еще один нюанс: во второй половине года власти намерены поднять льготные тарифы на отопление (полные — нет), поэтому разбежка между платками «тунеядца» и занятого в экономике будет чуть меньше, чем в мае.

Полные тарифы на сжиженный газ выросли с 1 января в среднем на 6,5%, а на природный газ — почти на 15%. К примеру, полный тариф на природный газ при наличии приборов учета сейчас составляет 0,5082 рубля за кубометр, а льготный — от 0,1366 рубля до 0,5082 рубля в зависимости от периода отопления и потребленного объема.

Сколько сейчас «тунеядцы» платят за горячую воду

За горячую воду (за 0,4198 Гкал) в двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» по полному тарифу сейчас выйдет 45,05 рубля (в декабре прошлого года — 38,73 рубля). Для сравнения: в квартире, в которой считают по субсидируемым тарифам подогрев воды, сейчас этот же потребленный объем обошелся бы в 8,66 рубля.

Сколько «зарабатывают» на не занятых

Как сообщалось в феврале этого года, в Витебской области 10,7 тысячи человек, которые признаны незанятыми в экономике, оплачивают горячее водоснабжение по повышенным тарифам. Экономический эффект за год составит около 850 тысяч рублей, отмечали vitvesti.by со ссылкой на данные облисполкома. При этом сколько всего в базе насчитывается человек, не сообщается. «В базе данных 37,7 тыс. человек (без учета выехавших в Россию) являются „хронически“ не занятыми и не имеют официального источника доходов. Из них 18,9 тыс. человек не работают свыше пяти лет», — сообщалось на сайте областной газеты.

В Лельчицком районе в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в настоящее время числится 2111 человек, сообщается на сайте газеты «Светлае жыццё». «По состоянию на 21 апреля 41 плательщик за газ и 54 плательщика за тепло не подтвердили свою занятость — это потенциальные плательщики услуг по полной стоимости», — говорится в районной газете.

Тем временем «тунеядский» вопрос рассматривается в том числе на заседании Президиума Совмина, сообщал ранее вице-премьер Игорь Петришенко.

А сколько находят не занятых в экономике

Чиновники по-прежнему не озвучивают, сколько человек в целом по стране находятся в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают «потяжелевшие» жировки. К примеру, в Минске в конце декабря прошлого года насчитали 67 тысяч тунеядцев. В некоторых регионах ранее также озвучивали данные по числу тех, кого включили в базу не занятого в экономике населения. Однако в целом по стране данные не размещаются в открытом доступе.

Ранее чиновники сообщали, что в базе не занятых в экономике в целом по стране числятся около 500 тысяч человек. Власти прогнозировали, что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населения, при этом имеет в собственности квартиры. При этом в некоторых районах счета по полным тарифам за подогрев воды никто из включенных в базу не получил, среди них — Браславский, Лиозненский, Малоритский (данные на апрель 2019 года).

После запуска базы не занятых в экономике «обнаружилось много ошибок, начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные, и пенсионеры. Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

Напомним, в 2017 году в столице, областных центрах и других городах страны проходили «марши нетунеядцев» — акции протеста против налога на тунеядство, который в последующем заменили на оплату жилищно-коммунальных услуг по полным тарифам.

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