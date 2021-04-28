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Медики назвали три лучших продукта для преодоления стресса

  • 28.04.2021, 9:11
  • 2,404
Медики назвали три лучших продукта для преодоления стресса

Они богаты витаминами и микроэлементами и позитивно воздействуют на мозг.

Эксперты определили три продукта, которые помогут преодолеть стресс, пишет cursorinfo.co.il.

Так, в черном шоколаде достаточно антиоксидантов, которые помогают снизить уровень гормона стресса – кортизола – в организме. Поэтому, кстати, даже девушкам, которые худеют, врачи рекомендуют включать в ежедневный рацион 40 граммов черного шоколада.

В авокадо есть жирные омега-кислоты, которые усиливают иммунитет, очищают сосуды от холестерина и улучшают настроение.

Кроме того, определенные сорта рыбы в рационе – например, семга, тунец, селедка, скумбрия – также богаты жирными омега-кислотами и они нужны в рационе: для усиления иммунитета, улучшения работы сердечно-сосудистой системы, и, как следствие, для эмоционального баланса.

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