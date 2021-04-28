Политолог: Один из четырех «валютных цехов» Лукашенко начинает «проваливаться» 1 28.04.2021, 12:57

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Для «Нафтана» прекращение поставки российской нефти означает катастрофу.

Если «Роснефть» и «Сургутнефть» не остановят до 3 июня 2021 года отгрузку сырой нефти на белорусский НПЗ в Новополоцке – «Нафтан», то данные российские корпорации могут попасть под косвенные санкции США. Для «Нафтана» прекращение поставки российской нефти означает катастрофу, завод придется останавливать, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

Традиционные для белорусского руководства хитрые «схемы» в данном случае вряд ли помогут, так как поставки нефти прекрасно фиксируются и превратить целое нефтеперегонное предприятие в контрабандный «самовар» вряд ли получится. Не помогут и альтернативные поставки в формате весны 2020 года. Так что один из четырех «валютных цехов» Лукашенко (Мозырский НПЗ, «Гродно Азот» и «Беларуськалий») начинает «проваливаться».

Что будет делать белорусское руководство? По традиции, официальный Минск будет настаивать на так называемой «компенсации» от России. Сразу возникает вопрос: на каком основании? Ведь США вводят санкции в отношении нескольких белорусских предприятий за нарушение прав человека в Беларуси. После августа 2020 года оснований для введения санкций у Белого дома и Конгресса США в избытке.

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