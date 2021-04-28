В Беларуси дефицит бюджета уже сильнее, чем при Прокоповиче в 2011 году 28.04.2021, 14:02

Фото: Reuters

Приближается крах рубля?

Национальный банк Беларуси выпустил аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь». InfoBank подметил: по этим данным, в Беларуси дефицит бюджета уже сильнее, чем в 2011 год, когда был страшный кризис и девальвация.

Скользящий годовой (сумма за последние 12 месяцев, с февраля 2020 года по январь 2021-го) дефицит (недостача) консолидированного бюджета (без ФСЗН) составил огромную, рекордную цифру: 4,182 миллиарда рублей.

Хотя полтора-два года назад был, наоборот, огромный (свыше 4 миллиардов рублей) профицит бюджета. Как видим, падение просто колоссальное: от рекордного «плюса» до рекордного «минуса» всего за два года — итого минус 8 миллиардов рублей.

И в сопоставимых ценах дефицит консолидированного бюджета уже больше, чем был перед самым началом кризиса 2011 года, аккурат перед исчезновением валюты в обменниках.

В долларах дефицит бюджета также превысил прошлое, перед валютным кризисом 2011-го, «долларовое дно». Десять лет назад наибольшее значение дефицита бюджета зафиксировано на уровне минус 1,419 миллиарда долларов, а сейчас оно составило уже минус 1,756 миллиарда долларов в эквиваленте. А ведь в 2018-19 годах был профицит, превышавший 2 миллиарда долларов (суммарное падение почти на 4 миллиарда долларов).

Еще один важный показатель – профицит/дефицит бюджета в процентах к годовому ВВП – тоже упал ниже предкризисного значения 2011-го, составив -2,82%. Десять лет назад «дно» было не такое «глубокое»: только -2,39%.

При этом критическим считается дефицит больше чем 5% ВВП. И, судя по динамике, этот порог может быть преодолен уже через несколько месяцев.

Итак, получается, что такого сильного годового (скользящей 12-месячной суммой) дефицита консолидированного (без ФСЗН) бюджета Беларуси не было с 90-х годов. А шесть-семь предыдущих лет доходы бюджета превышали его расходы.

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