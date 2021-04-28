Эксперт: Санкции США станут испытанием для всей нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси 28.04.2021, 22:57

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Поставщики нефти опасаются санкций, которые Вашингтон наложил на «Белнефтехим».

Доходы от продажи топлива, одного из основных экспортных товаров Беларуси, находятся под угрозой, передает «Белсат».

Российские компании могут прекратить поставки сырья на «Нафтан», считает эксперт нефтегазового рынка Татьяна Маненок:

«Сургутнефтегаз» и «Роснефть» начнут отказываться от поставок на белорусский «Нафтан» в мае. Если это поддержат другие крупные нефтяные компании, это станет серьезным испытанием не только для «Нафтана», но и для всей нефтеперерабатывающей отрасли ».

Поставщики опасаются подвергнуться санкциям, которые Вашингтон наложит на «Белнефтехим» 3 июня, сообщает Reuters. В черный список также попали химические гиганты «Гродно Азот» и «Гроднохимволокно». Запрет на операции с ними действовал с 2008 по 2015 год. После того как Минск освободил политзаключенных, США заморозили санкции. Когда колонии снова наполнились узниками совести, ограничения были возвращены.

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